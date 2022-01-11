Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
-6° в 
USD 74.84EUR 84.88
Войти в почту
59 минут назад

Донбасс начал торговать с Россией в обход Украины

Донецкая Народная Республика (ДНР) начала экспортировать в Россию колбасные изделия в обход Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства агропромышленной политики и продовольствия ДНР.

Донбасс начал торговать с Россией в обход Украины
Фото: ТАССТАСС

«Первая партия колбасных изделий из Донецкой Народной Республики отправилась на экспорт в Российскую Федерацию. Это продукция ООО „Енакиевский мясокомбинат“», — сообщается на официальном сайте ДНР со ссылкой на пресс-службу Министерства агропромышленной политики и продовольствия.

Партию продукции отправили в Ростовскую область. Экспортировали 1,5 тонны сыровяленых колбасных изделий.

Украине грозит введение талонов на еду

Отмечается, что экспорт колбасных изделий стал возможен после указа президента России Владимира Путина «Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины», уточняет деловая газета «Взгляд». Документ подписали в ноябре прошлого года. В нем сообщается о признании сертификатов происхождения товаров ДНР, поэтому предприятия республики могут представлять свои товары на российском рынке.

Экономика,Владимир Путин,Деловая газета "Взгляд",
102
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители