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48 минут назад

Уровень газификации России по итогам 2021 года составил 72%

Российский вице-премьер Александр Новак во время совещания с президентом России Владимиром Путиным заявил, что уровень газификации России по итогам 2021 года составил 72%.

«Уровень газификации населения составляет по итогам 2021 года 72%», — сказал он.

По его словам, на сегодняшний момент природным газом снабжены 78 субъектов России. Газифицировано 43 млн квартир и домовладений в 48 тыс. населённых пунктах.

11 января Новак заявил, что жители России подали более 560 тыс. заявок на бесплатное подключение к газу.

Экономика,Александр Новак,Владимир Путин,
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