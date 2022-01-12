Российский вице-премьер Александр Новак во время совещания с президентом России Владимиром Путиным заявил, что уровень газификации России по итогам 2021 года составил 72%.
«Уровень газификации населения составляет по итогам 2021 года 72%», — сказал он.
По его словам, на сегодняшний момент природным газом снабжены 78 субъектов России. Газифицировано 43 млн квартир и домовладений в 48 тыс. населённых пунктах.
11 января Новак заявил, что жители России подали более 560 тыс. заявок на бесплатное подключение к газу.