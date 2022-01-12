В США заявили об «ударе под дых» ФРГ из-за «Севпотока-2»

Сенатор-демократ Марк Уорнер негативно отозвался о предложенном республиканцем Тедом Крузом законопроекте, предполагающем введение новых санкций США против «Северного потока-2». Об этом сообщает Bloomberg.
Он отметил, что хотя сам относится отрицательно к российскому проекту, принятие законопроекта о санкциях в отношении трубопровода станет предательством интересов Германии со стороны США.
«Мне не нравится идея «Северного потока-2», но в нынешней ситуации идея ударить под дых самого ключевого союзника больше походит на театральщину», — подчеркнул Уорнер.
14 января американские сенаторы должны провести голосование по санкциям против «Северного потока-2». Для одобрения законопроекта необходимы голоса 60 сенаторов.
Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила в ходе брифинга, что США вместе с Германией и Европой разрабатывают меры, чтобы замедлить запуск газопровода «Северный поток-2». По словам Нуланд, новое правительство ФРГ продвинулось в этом вопросе.
В декабре руководитель Федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоманн заявил, что процесс сертификации «Северного потока-2» вряд ли завершится в первой половине 2022 года. Газопровод был достроен в сентябре 2021 года.