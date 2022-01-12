Новак заявил, что уровень газификации России по итогам 2021 года составил 72%

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Уровень газификации в России составил 72% по итогам 2021 года, к 2030 году этот показатель должен достичь 83%, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на совещании президента России Владимира Путина с правительством.

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"На сегодняшний день природный газом газифицировано 78 субъектов Российской Федерации. Уровень газификации населения по итогам 2021 года - 72%. Газифицировано 43 млн квартир и домовладений в 48 тыс. населенных пунктов", - сказал Новак.

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Он также напомнил, что распоряжением президента поставлена задача поэтапного завершения газификации к 2030 году. Для достижения этой цели правительство утвердило дорожную карту по внедрению социально-ориентированной газификации и газоснабжения субъектов РФ. "Целевым показателем является доведение уровня газификации к 2030 году до 83%", - добавил вице-премьер.

По словам Новака, "Газпром" ведет масштабную работу по газификации. Так, по итогам 2021 года было построено 163 крупных объекта газоснабжения протяженностью более 2 700 км, газифицировано 342 населенных пункта и 285 котельных. "Газпромом" также подписаны пятилетние программы газификации с 67 субъектами Российской Федерации", - отметил он.

Президент РФ Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию в 2021 году поручил обеспечить бесплатное строительство подводящих газовых сетей к границам земельных участков, поставив задачу провести данные мероприятия до 1 января 2023 года. Газ до участка подводится без привлечения средств граждан за счет средств единого оператора газификации - ПАО "Газпром" и инвестиционных надбавок газораспределительных организаций, также средства могут привлекать за счет льготных кредитов и займов.

Средства на реализацию

Реализация программы газификации до 2025 года потребует почти 800 млрд рублей, сказал Новак.

"В период до 2025 года планируется вложить почти 800 млрд рублей в газификацию, обеспечить газом более 3 600 населенных пунктов, перевести на газ 3 200 котельных, построить 24 тысячи межпоселковых газопровода", - сказал он.