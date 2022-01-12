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1 час назад

Сенаторы США предложили ввести санкции лично против Путина

Сенаторы-демократы, представляя новый пакет антироссийских санкций, предложили ввести их лично против российского руководства, а также против ряда банков и системы международных платежей SWIFT. Об этом пишет The Washington Post.

Новые санкции США затронут лично Путина
Фото: ReutersReuters

Санкции также предполагается ввести против целого ряда высокопоставленных российских военных и чиновников. С предложением ввести новый пакет санкций в том случае, если Россия начнет вторжение на Украину, выступил председатель сенатского комитета по международным отношениям Роберт Менендес. По его словам, новые меры должны стать сигналом в адрес Кремля, который покажет, что не стоит «разрушать свою экономику и жертвовать жизнями своего народа в тщетных попытках изменить карту Европы».

По информации WP, Белый дом поддержал предлагаемый демократами законопроект по новым антироссийским ограничениям.

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Экономика,Роберт Менендес,Washington Post,
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