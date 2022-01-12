Новые санкции США затронут лично Путина

Сенаторы-демократы, представляя новый пакет антироссийских санкций, предложили ввести их лично против российского руководства, а также против ряда банков и системы международных платежей SWIFT. Об этом пишет The Washington Post .

Санкции также предполагается ввести против целого ряда высокопоставленных российских военных и чиновников. С предложением ввести новый пакет санкций в том случае, если Россия начнет вторжение на Украину, выступил председатель сенатского комитета по международным отношениям Роберт Менендес. По его словам, новые меры должны стать сигналом в адрес Кремля, который покажет, что не стоит «разрушать свою экономику и жертвовать жизнями своего народа в тщетных попытках изменить карту Европы».