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24 минуты назад

В Госдуме назвали условие для введения локдауна из-за "омикрона"

Полный локдаун могут объявить в том случае, если ежедневно будет заболевать более 40 тысяч человек — это пик для системы здравоохранения. Сейчас о карантине речи не идет, заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

— Если мы будем иметь в разы большее количество заболевших, то не исключаю и такой вариант (локдаун — ред.), — заявил он в эфире телеканала "Россия-24".

Вчера руководитель Роспотребнадзора Анна Попова допустила, что при негативном развитии событий количество случаев COVID-19 в России может увеличиться до 100 тысяч в сутки. В Татарстане из-за "омикрона" ждут четырехкратный рост заболеваемости COVID-19.

Президент России Владимир Путин сегодня призвал подготовить больницы и промышленность к возможному всплеску случаев омикрон-штамма.

Экономика,Дмитрий Хубезов,Анна Попова,Владимир Путин,Роспотребнадзор,Госдума,
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