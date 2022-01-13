Чубайс отметил роль Путина в умном развитии России

Россия ушла с пути развития, который бы обернулся глобальным отставанием, поскольку президент РФ Владимир Путин в конце 2021 года обозначил достижение цели углеродной нейтральности страной к 2060 году, заявил специальный представитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс на Гайдаровском форуме. Об этом сообщает РИА Новости.
Он отметил, что мир находится на стадии энергетического перехода от старых невозобновляемых источников энергии (уголь, нефть, газ) к чистым источникам энергии (ветер, солнце, атом, гидроэнергетика).
«Первая стратегия (игнорирование необходимости энергетического перехода - ред.), если уйти от дипломатии называется тупой, а вторая smart strategy (умная стратегия - ред.). Для меня фундаментально важно, что Россия до самого последнего времени находилась в развилке. У нас были очень влиятельные силы. которые категорически настаивали на первой стратегии. Точку поставил президент России Путин Владимир Владимирович, который ясно сказал в октябре прошлого года: Россия принимает целеполагание в виде углеродной нейтральности не позже чем 2060 год», – цитирует агентство Чубайса.
Smart strategy – пересмотр энергетической системы страны и при этом максимальное использование существующих преимуществ, пояснил Чубайс. При выборе «тупого» пути развития через 20-30 лет Россия чувствовала бы себя также, как страна без интернета, то есть безнадежно отставшей от экономик стран-лидеров.
В конце декабря Анатолий Чубайс назвал важнейшее достижение страны в 2021 году. Речь шла об определении целей энергоперехода. По мнению Чубайса, это крупнейший проект, который в XXI веке изменит страну.