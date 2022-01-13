Чубайс отметил роль Путина в умном развитии России

«Первая стратегия (игнорирование необходимости энергетического перехода - ред.), если уйти от дипломатии называется тупой, а вторая smart strategy (умная стратегия - ред.). Для меня фундаментально важно, что Россия до самого последнего времени находилась в развилке. У нас были очень влиятельные силы. которые категорически настаивали на первой стратегии. Точку поставил президент России Путин Владимир Владимирович, который ясно сказал в октябре прошлого года: Россия принимает целеполагание в виде углеродной нейтральности не позже чем 2060 год», – цитирует агентство Чубайса.