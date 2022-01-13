Введут ли в России локдаун? Как регионы готовятся к волне «омикрона»

Москва готовится к ограничениям Источник «ФедералПресс», близкий к Оперштабу, сообщил агентству, что новые меры по борьбе с коронавирусом будут обсуждаться на расширенном заседании с участием президента РФ в во вторник, 18 января. Кроме того, собеседник агентства в мэрии столицы подтвердил обсуждение ограничений властями города. «Вероятно, в скором времени будут приняты определенные меры, они всем уже знакомы – в частности, работодателям могут посоветовать отправить часть сотрудников на «удаленку», при этом в первую очередь – городским предприятиям», – сообщил источник. По его словам, о «жестких сценариях» с «закрытием» части экономики города речи пока не идет, тем не менее ограничения в преддверии новой волны будут носить превентивный характер. Официально на данный момент из московских чиновников высказался заммэра столицы Владимир Ефимов. «Мы, безусловно, будем прибегать к ним [ограничениям] в случае, если такая необходимость возникает. Только в ситуации, когда будут на пределе мощности наших медицинских учреждений», — пояснил в эфире телеканала «Россия 24» он. «Омикрон» в регионах На данный момент штамм коронавируса «Омикрон» был обнаружен в 13 субъектах РФ – Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ростовской области, Пермском крае, Мурманской, Ленинградской, Орловской, Оренбургской обалстях и Башкирии. Также один случай «омикрона» зафиксировал в Карелии. Многие субъекты РФ всерьез готовятся к пришествию нового варианта ковида. Так, в Свердловской области решили повторно вакцинировать 500 тысяч человек. В регионе 20% коечного фонда находится в резерве, это число увеличивается. «Мы провели несколько совещаний с руководителями Медицинского университета, Медицинского колледжа, готовим волонтеров, расширяем возможности колл-центров для того, чтобы подготовиться к возможному подъему заболеваемости», – рассказал накануне замгубернатора Свердловской области Павел Креков. В Челябинской области прирост заболеваемости ожидают в середине-конце января и также готовятся к «омикрону». Однако на данный момент в регионе нет экспресс-тестов на новый штамм. В Тюменской «матрешке» замначальник эпидотдела Татьяна Софейкова отмечает, что спрогнозировать введения локдауна практически невозможно. «При введении локдауна опираются на количество заболевших. Смотрят каков процент тяжелых больных, сколько идут на поправку, сколько свободных койко-мест. Важен здесь и экономический показатель. Его будет оценивать правительство региона», – пояснила она. Тоже самое касается и дополнительного введения QR-кодов. В Дальневосточном федеральном округе также ожидают новый штамм. В Приморье на данный момент заболевших «омикроном» нет, однако развертывание дополнительного коечного фонда уже готовится. У соседей на Сахалине наблюдается подъем заболеваемости после праздников, о случаях заболевания омикроном пока не сообщается. В Сибирском федеральном округе планируют, что первые заболевшие «омикроном» появятся через две-три недели. Об этом журналистам рассказала главный эпидемиолог Кузбасса Елена Брусина. «Это можно сравнить со стеной, даже не волной. Например, в США 1 декабря выявили первый случай заболевания «омикроном», а 3 января было зарегистрировано миллион заболевших за сутки», – рассказала врач. На юге России уже вовсю распространяется новый штамм. Так, в Астрахани он был выявлен у двух семей. Об этом стало известно еще 12 января. План по вакцинации здесь выполнен на 73,5%. На сегодняшний день свободными остаются 20% коечного фонда. В Ростовской области инфицированы «омикроном» женщина и шестимесячный младенец. При этом речь может идти именно о местных случаях распространения инфекции, поскольку никто из заболевших не выезжал за рубеж. В остальных регионах Юга пока не раскрывают подробную информацию о пациентах с «омикроном». А будем ли локдаун? Крупные корпорации на данный момент уже принимают превентивные меры. В Сбербанке 13 января заявили об отправке на удаленный режим работы половины сотрудников. По словам источника «ФедералПресс», близкого к Старой площади, решение о введении локдауна даже в регионах будет приниматься не только исходя из числа заболевших, но и опираясь на экономическую ситуацию в регионах. «При принятии таких решений нельзя учитывать только один фактор», – отмечает собеседник агентства. Вместе с тем глава комитета Госдумы поохране здоровья Дмитрий Хубезов накануне высказал мнение, что локдаун в РФ возможен в случае, если ежедневно будет заболевать более 40 тысяч человек в сутки. Пока в нижней палате парламента преобладают оптимистические настроения. Парламентарии считают, что такой порог заболеваемости не будет перейден. Фото: Global look press /Komsomolskaya Pravda