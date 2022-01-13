Американцы превратят небоскребы в солнечные фермы

Американская компания Ubiquitous Energy получила финансирование проекта по разработке экологичных окон, способных обеспечить здания зеленой энергией. Организация получила от инвесторов 70 миллионов долларов (около 535 миллионов рублей — прим. «Ленты.ру»), сообщает CNBC.

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Ubiquitous Energy хочет внести свою лепту в спасение планеты от глобального потепления с помощью инновационных методов добычи зеленой энергии. Так, для энергоснабжения небоскребов компания планирует покрыть окна городских зданий дополнительным слоем, способным перерабатывать солнечную энергию в электричество. Толщина такого слоя составляет всего несколько наномиллиметров, а небольшие провода подсоединяют всю систему к электрическим приборам.

По словам директора компании Сьюзан Стоун, полученные деньги пойдут на финальную подготовку продукта к выходу на рынок. «В будущем мы сможем делать французские окна (окна в пол). Мы превратим небоскребы в вертикальные солнечные фермы», — заявила Стоун. К началу 2024 года организация планирует запустить масштабное производство. Помимо офисных зданий фокус Ubiquitous Energy также нацелен на жилые дома.

У новых стекол есть значительный минус — цена. Окна с покрытием будут стоить на 30 процентов дороже обычных. Однако производитель и инвесторы полагаются на необходимость срочно решить проблему глобального потепления, рассчитывая, что данный фактор поднимет спрос на продукт. В качестве солнечных батарей окна Ubiquitous Energy тоже показывают себя хуже традиционных конкурентов — они на 50 процентов менее эффективны. Это объясняется их положением в пространстве: на вертикальную поверхность попадает меньше солнечного света, чем на горизонтальную. «Но мы сделали полезной поверхность, которая вообще не вырабатывала энергию. Стекло всегда было пассивным, а мы сделали его активным», — прокомментировала проблему Стоун.