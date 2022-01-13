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29 минут назад

Власти Молдавии не исключили введения режима ЧП из-за газового кризиса

В Молдавии из-за газового кризиса не исключается введение режима чрезвычайного положения, заявил председатель парламента страны, лидер правящей Партии действия и солидарности Игорь Гросу, объяснив ситуацию «большой политикой».

В Молдавии могут ввести режим ЧП из-за газового кризиса
Фото: ReutersReuters

Гросу заявил, что власти Молдавии готовят шаги по поддержке граждан в случае нового повышения тарифа. Он подчеркнул, что рост цен на газ наблюдается во всем регионе. По его словам, «это большая политика». Гросу подчеркнул, что нужно «быть предсказуемыми, исполнять обязательства и пройти этот период с меньшими последствиями», передает ТАСС со ссылкой на R-Live.

Молдавия может остаться без газа

Напомним, газораспределительное предприятие «Молдовагаз» проинформировало правительство Молдавии о финансовых трудностях и новой угрозе приостановки поставок газа Газпромом из-за невыполнения молдавской стороной финансовых обязательств.

Экономика,Газпром,ИТАР-ТАСС,
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