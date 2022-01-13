В Молдавии могут ввести режим ЧП из-за газового кризиса

Гросу заявил, что власти Молдавии готовят шаги по поддержке граждан в случае нового повышения тарифа. Он подчеркнул, что рост цен на газ наблюдается во всем регионе. По его словам, «это большая политика». Гросу подчеркнул, что нужно «быть предсказуемыми, исполнять обязательства и пройти этот период с меньшими последствиями», передает ТАСС со ссылкой на R-Live.