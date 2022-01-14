В США объяснили отказ от санкций против «Севпотока-2»

Демократы выразили поддержку президенту США Джо Байдену, отклонив в сенате законопроект о новых санкциях против газопровода «Северный поток-2». Об этом в интервью «Известиям» заявил бывший сенатор-республиканец Брюс Маркс.
По его словам, таким образом демократы не дали «победить» автору инициативы республиканцу Теду Крузу.
«Сегодняшнее голосование было политическим среди демократов и республиканцев. На самом деле демократы проголосовали против, потому что поддерживали президента Джо Байдена. То есть это решение не столько отражает позицию сената в вопросе санкций, сколько служит поддержкой Байдена и попыткой усмирить сенатора Круза. В данном случае демократы скорее ждут, как отношения России и Украины будут развиваться», — пояснил Маркс.
Он считает, что решение сената США не имеет отношения к результатам прошедших российско-американских переговоров по гарантиям безопасности.
«Голосование просто прошло по расписанию сената. То есть события, которые произошли в Женеве, не повлияли на результаты голосования. Это было политически обоснованное голосование, чтобы не дать Крузу выиграть», — заключил экс-сенатор.
Ранее сенат США отклонил законопроект о санкциях в отношении «Северного потока-2». Его инициатором выступал республиканец Тед Круз. Документ не набрал необходимые 60 голосов. Законопроект предполагал наложение санкций на компанию Nord Stream 2 AG в течение 15 дней после его принятия.
В администрации США заявили, что новые ограничения лишат Вашингтон тех рычагов по сдерживанию России, которыми он обладает сегодня.
13 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал увязывание «Северного потока-2» с темой безопасности в Европе абсурдом. Песков указал на «попытки давления на Россию, попытки недобросовестной экономической конкуренции».