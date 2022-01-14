Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+1° в 
USD 74.57EUR 85.46
Войти в почту
32 минуты назад

В США объяснили отказ от санкций против «Севпотока-2»

Демократы выразили поддержку президенту США Джо Байдену, отклонив в сенате законопроект о новых санкциях против газопровода «Северный поток-2». Об этом в интервью «Известиям» заявил бывший сенатор-республиканец Брюс Маркс.

По его словам, таким образом демократы не дали «победить» автору инициативы республиканцу Теду Крузу.

«Сегодняшнее голосование было политическим среди демократов и республиканцев. На самом деле демократы проголосовали против, потому что поддерживали президента Джо Байдена. То есть это решение не столько отражает позицию сената в вопросе санкций, сколько служит поддержкой Байдена и попыткой усмирить сенатора Круза. В данном случае демократы скорее ждут, как отношения России и Украины будут развиваться», — пояснил Маркс.

Он считает, что решение сената США не имеет отношения к результатам прошедших российско-американских переговоров по гарантиям безопасности.

«Голосование просто прошло по расписанию сената. То есть события, которые произошли в Женеве, не повлияли на результаты голосования. Это было политически обоснованное голосование, чтобы не дать Крузу выиграть», — заключил экс-сенатор.

Ранее сенат США отклонил законопроект о санкциях в отношении «Северного потока-2». Его инициатором выступал республиканец Тед Круз. Документ не набрал необходимые 60 голосов. Законопроект предполагал наложение санкций на компанию Nord Stream 2 AG в течение 15 дней после его принятия.

Боррель назвал условие запуска «Северного потока-2»

В администрации США заявили, что новые ограничения лишат Вашингтон тех рычагов по сдерживанию России, которыми он обладает сегодня.

13 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал увязывание «Северного потока-2» с темой безопасности в Европе абсурдом. Песков указал на «попытки давления на Россию, попытки недобросовестной экономической конкуренции».

Экономика,Видео,Брюс Маркс,Тед Круз,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Сенат США,Администрация США,газета "Известия",
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители