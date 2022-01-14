В США объяснили отказ от санкций против «Севпотока-2»

«Сегодняшнее голосование было политическим среди демократов и республиканцев. На самом деле демократы проголосовали против, потому что поддерживали президента Джо Байдена. То есть это решение не столько отражает позицию сената в вопросе санкций, сколько служит поддержкой Байдена и попыткой усмирить сенатора Круза. В данном случае демократы скорее ждут, как отношения России и Украины будут развиваться», — пояснил Маркс.