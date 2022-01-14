Глава Восточного комитета экономики Германии Оливер Хермес заявил, что отключение России от SWIFT навредит Западу. В интервью WirtschaftsWoche он пояснил, что Россия очень тесно интегрирована в мировую экономику, поэтому возможные санкции такого рода непременно ударят по всему европейскому рынку. Ранее в США заявили, что в случае нападения на Украину Россию отключат от международной межбанковской системы SWIFT.

«Россия значительно сильнее интегрирована в мировую экономику, чем, например, Иран. Поэтому её отключение от SWIFT создаст и у нас значительные проблемы на рынке», — отметил Оливер Хермес.

По словам главы Восточного комитета экономики, последствия отключения России от SWIFT будут огромными, особенно для РФ. Хермерс уточнил, что «чтобы пережить такую турбулентность, стране пришлось бы теснее привязать себя к Китаю». При этом «никакой победы в этом бы не было», отметил политик.

Хермес также пояснил, что санкции такого рада станут «последним, что нужно» в условиях распространения коронавируса и борьбы с изменением климата. По его словам, огромный экономический урон понесут финансовые организации, работающие с Россией.

«Западные банки и кредитные институты потеряют миллиарды, а текущие деловые контакты будут настолько усложнены, что многие сделки потеряют смысл», — уточнил специалист.

Если Конгресс одобрит новый пакет жестких санкций против России, это обернется против самих же США, уверены опрошенные «Газетой.Ru» эксперты. Следствием ограничений станет нарушение товарооборота между странами, прежде всего, в сырьевом секторе. При таком раскладе стоимость барреля марки Brent поднимется выше $100. Отключение же от SWIFT не станет катастрофой для России, а вот американские банки столкнутся с ростом комиссионных расходов и разгоном и без того рекордной инфляции.

Новая атака Вашингтона

Группа сенаторов США во главе с демократом Робертом Менендесом представила законопроект о новых санкциях на случай нападения России на Украину. Инициативу американского чиновника уже поддержали в Совете национальной безопасности, в дальнейшем ее должны рассмотреть в Сенате. Для одобрения законопроекта на высшем уровне потребуется минимум 60 голосов, что может затянуть процедуру.

В документе говорится о возможности введения ограничений против секторов российской экономики, включая нефтегазовую отрасль и банковскую сферу, а также отключение страны от международной расчетной системы SWIFT.

Еще одной мерой, по задумке группы демократов, должен стать запрет на проведение операций с первичным и вторичным госдолгом России. По словам Роберта Менендеса, новые меры должны стать важным сигналом, который покажет Кремлю, что не стоит «разрушать свою экономику и жертвовать жизнями своего народа в тщетных попытках изменить карту Европы».

Отключение России от SWIFT

В случае отключения России от межбанковской системы SWIFT Москва будет искать иностранных посредников для проведения валютных операций. В таком случае санкции США напрямую затронут и иностранные финансовые системы, включая японскую, китайскую и европейскую. Это также усложнит денежные расчеты в долларах между Москвой и Вашингтоном, считают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

По словам экономиста Татьяны Куликовой, данная мера нанесет в большей степени удар по самим США, чем по России. Отключение от SWIFT приведет не только к сближению России с Китаем, но и станет сигналом для других стран к переходу на расчеты в национальных валютах.

«Десятки миллиардов долларов вернутся в Америку, это ничто по сравнению с триллионными вливаниями ФРС США в национальную экономику. Но если примеру Москвы последует еще ряд государств, то это уже может привести к росту и без того рекордной за 40 лет инфляции (7% — прим. ред.) в Штатах», — подчеркнула эксперт.

Она добавила, что у Москвы уже есть собственный аналог SWIFT — Система передачи финансовых сообщений (СПФС). Даже Иран, которого отключили от международной банковской системы, чувствует себя достаточно спокойно в финансовом плане.

В свою очередь, доцент Департамента банковского дела и финансовых рынков Финансового университета при Правительстве России Светлана Зубкова связала отключение от SWIFT с неизбежным ростом комиссионных расходов американских банков. По ее словам, для финансовых организаций США это станет неприятным сигналом.

«Отчетность крупных американских банков свидетельствует о росте выручки, в первую очередь, росте процентных и комиссионных доходов. Инфляция пока только положительно влияет на их деятельность. Ситуация может кардинально измениться в случае отключения России от SWIFT. В США это понимают и вряд ли пойдут на такие беспрецедентные меры», — объяснила Зубкова.

Санкции против банковского сектора

По состоянию на 2020 год, американские компании PepsiCo и Cargill занимались в России реализацией крупных инвестпроектов — строительством заводов по производству соленых снеков и этилового спирта общей стоимостью 15 млрд рублей. Эти компании кредитовались, в том числе, и в российских банках.

Однако отечественные финансовые организации получали кредиты и у зарубежных банков. И впоследствии давали ссуды иностранным инвесторам. Усложнив условия такого кредитования для российских финансовых организаций, США сильно ударят по двустороннего товарообороту с Москвой, считают эксперты.

Запрет на операции с госдолгом России

В настоящее время американские инвесторы не могут участвовать в первичных размещениях, но могут покупать российские гособлигации на вторичном рынке. Полный же запрет на проведение операций с первичным и вторичным госдолгом поставит крест на перспективах американских инвесторов заработать на российском рынке ценных бумаг. Иными словами, сенаторы США подобной мерой бьют по собственным же гражданам, считает Куликова.

«Сейчас доля нерезидентов на рынке российского госдолга составляет порядка 20%, значительная часть из них — американцы. Новыми санкциями Вашингтон сделает себе только хуже, лишив хедж-фонды возможности получать прибыль с растущих в цене облигаций российского госдолга», — объяснила Куликова.

Удар по мировому рынку нефти

Новые санкции Вашингтона против Москвы с большой долей вероятности осложнят экспорт российских нефтепродуктов в США. Это нанесет ущерб внутреннему сырьевому рынку Штатов, который и без того сильно зависит от сырьевого импорта. Россия является вторым экспортером нефти в США. Ограничения могут лишить американцев сотни тысяч баррелей в сутки. В свою очередь, сокращение нефтяного предложения усилит топливный кризис в Америке, полагают эксперты.

Пик стоимости бензина в США пришелся на октябрь 2021 года. Тогда средняя цена литра топлива по стране достигла рекордных за семь лет показателей — выше 1 доллара. По словам управляющего партнера инвестиционной компании PFL Advisors Федора Наумова, мировой рынок нефти сейчас реагирует на любые триггеры извне. Поэтому даже незначительное сокращение поставляемых объемов сырья приведет к удорожанию топлива внутри США.

«Основной канал воздействия на инфляцию в США — нефть. Россия — второй сырьевой экспортер в мире и в Штатах, в частности. Сейчас рынок нефти и так дефицитный, биржевые цены уже подскочили до $85 за баррель. Москва — очень большой игрок, нефть может пойти и на $100, и даже выше», — заключил эксперт.

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что отключение России от системы SWIFT не выгодно никому, передаёт ТАСС. По его словам, в этом случае Европе будет вынуждена отказаться от российских товаров. Международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей позволяет финансовым учреждениям во всём мире отправлять и получать информацию о финансовых операциях в безопасном формате.

Отключение России от системы SWIFT никому не принесёт пользы, для этого Европа вынуждена будет отказаться от российских товаров, — отметил глава ведомства.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что считает отключение России от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT маловероятной и очень серьёзной мерой. Однако банкир не думает, что до этого дойдёт.

Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский также назвал отключение России от системы SWIFT маловероятным. Он добавил, что для него остаётся полной загадкой, как американцы намерены реализовать свои угрозы по отключению РФ от международной банковской системы. Несмотря на то что эти намерения вызывают сомнения, у США всё же есть определённые рычаги давления, признал дипломат.

Но Россия готова к любым неожиданностям, заверил сотрудник МИД.

Американские сенаторы-демократы представили новый проект санкций против российского финансового сектора на случай вторжения на Украину. Если Россия пойдёт на эскалацию конфликта, под санкции попадут ВЭБ.РФ, Российский фонд прямых инвестиций и ряд банков, которым грозит отключение от системы SWIFT. Эксперты считают, что подобные меры могут ударить по валютным расчётам и выпуску карт Visa и Mastercard.

Сенаторы предложили санкции против Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, МКБ, Альфа-банка, Россельхозбанка, «Открытия», Промсвязьбанка, Совкомбанка и Транскапиталбанка. Они предполагают блокировку активов компаний как в США, так и в ЕС и запрет на ведение договоров и сделок с этими организациями. За взаимодействие с банками из санкционного списка иностранные фирмы сами могут лишиться доступа к американской финансовой системе

По мнению директора по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Людмилы Кожекиной, распространение жёстких санкций на крупнейшие банки может стать серьёзным испытанием в силу масштаба их деятельности, который потребует значимых и оперативных мер поддержки со стороны государства. Эти меры усложнят работу финансового сектора в России, а также повлияют на расчёты банков с иностранными контрагентами и населением, заявил старший директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Ratings Антон Лопатин.

Если банки подпадут под запретительные санкции, все их дочерние компании также окажутся под ограничениями. Как отметил партнёр Borenius Russia Артем Жаворонков, они 100% будут отключены от платёжных систем Visa и Mastercard. Никаких способов заставить процессинговые компании осуществлять платежи не существует, иначе они сами пострадают от санкций.

Если банк попадёт под санкции, то расплатиться его картами Visa и Mastercard за рубежом уже будет нельзя. Также нельзя будет перевыпустить эти карты. Придётся оформлять их в других банках или использовать другую платёжную систему, например «Мир».

Жаворонков отметил, что банки могут использовать вместо SWIFT электронную почту, передачу сообщений по каналам телексной связи, бумажные платёжные поручения. Однако это замедлит и усложнит процесс прохождения платежей. При этом в России для возможности осуществления платежей банками, попавшими под санкции США, создали аналог SWIFT — Систему передачи финансовых сообщений (СПФС). Санкции против неё ввести сложнее, и это не затронет осуществление платежей в рублёвом пространстве.

Ранее Евросоюз на полгода продлил экономические санкции против России, введённые из-за событий на Украине в 2014 году. Санкции ограничивают доступ российских банков и компаний к рынкам ЕС, запрещают прямой или косвенный импорт оборонной продукции и товаров двойного назначения и ограничивают доступ России к технологиям, которые могут быть использованы в энергетическом секторе.

12 января сенаторы из Демократической партии США предложили ввести санкции против президента и премьер-министра РФ, главы МИДа и министра обороны, а также крупнейших российских банков в случае нападения России на Украину. Также пакет санкций подразумевает отключение РФ от международной межбанковской системы SWIFT.

Сбербанк готов к возможным санкциям со стороны США. Об этом в кулуарах Гайдаровского форума заявил глава компании Герман Греф.

"Когда тебе каждый день чем-то угрожают, то в конце концов это перестает пугать, поэтому нас уже этим напугать невозможно. Что будет, то будет, мы ко всем вариантам развития событий готовы", - заявил Греф (цитата по РИА Новости).

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал возможные новые санкции со стороны Вашингтона запредельными мерами, сравнимыми с разрывом отношений. Представитель Кремля также заявил о неминуемом адекватном ответе со стороны Москвы.

"Мы все-таки хотим надеяться на победу хоть какого-то здравого смысла, и что это только заявления, "бряцание", чтобы повлиять...", - подчеркнул Песков.

Американская администрация опасается, что жесткие санкции в отношении России могут грозить тяжелыми последствиями для экономики США и их союзников. К такому выводу пришли специалисты Госдепартамента и Министерства финансов США.

Телекомпания CNN со ссылкой на источники из числа чиновников сообщает, что администрация президента Джо Байдена до сих пор не определилась с набором санкций, которые Вашингтон готов будет ввести в отношении Москвы в случае обострения ситуации вокруг Украины.

При этом отмечается, что санкции могут затронуть российский банковский и энергетический секторы. Кроме того, рассматривается возможность ограничения доступа России к торговле долговыми обязательствами, отключения России от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT и ужесточения мер экспортного контроля.

В Госдепе и Минфине подготовили в последние недели, по меньшей мере, два анализа ситуации в связи с возможными ограничительными мерами. "Их результаты свидетельствуют о том, что наиболее жесткие по отношению к России санкции могут также нанести ущерб экономикам по всему миру, вызвав скачок цен на газ и нарушив торговые и инвестиционные связи Европы с Россией", - утверждают эксперты.

Одно из опасений заключается в том, что эти негативные последствия могут бумерангом ударить по США в год выборов, сообщили CNN источники.