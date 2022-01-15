Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
-3° в 
USD 75.77EUR 86.89
Войти в почту
8 минут назад

Доллар по 90: Новые санкции США обрушат рубль

Рубль может упасть до 90 за доллар из-за новых санкций США. Об этом предупредили аналитики «Ренессанс Капитала» Софья Донец и Андрей Мелащенко, сообщает Forbes.

Негативный сценарий, предложенный ими, предполагает, что рубль в случае применения санкций может потерять до 20% стоимости. (То есть приблизиться к отметке 90 с учетом нынешнего курса примерно в 76 рублей – «Рамблер»).

Санкции также приведут к оттоку капитала с долгового и фондового рынков России. Отток достигнет показателей 2014-2015 годов.

Таких последствий экономисты ожидают, если против РФ будут применены санкции, предложенные сенаторами-демократами 12 января за «полномасштабное вторжение в Украину». Речь идет о рестрикциях против финансовой и добывающей отраслей России.

В случае реализации данного сценария ЦБ применит меры для борьбы с дефицитом ликвидности, включая «элементы контроля за движением капитала», сборы за операции с ОФЗ для нерезидентов, а также рыночные интервенции для обеспечения финансовой стабильности.

Экономисты считают, что ограничения против крупнейших банков РФ могут вызвать «значительный побочный эффект» для международных рынков. Санкции против «Северного потока — 2» будут одинаково болезненными как для России, так и для Европы.

Санкции США ударят по российским вкладчикам

При этом в «Ренессанс Капитале» не считают негативный сценарий основным и закладывают на него вероятность 15%.

Оптимистичный сценарий (отсутствие эскалации, продолжение переговоров) предполагает, что Россия избежит новых санкций. При этом неопределенность будет сохраняться несколько месяцев и приведет к большей волатильности рынка.

Базовый сценарий «Ренессанс Капитала» на 2022 год предполагает среднегодовой курс 75-76 рублей за 1 доллар.

12 января в Конгрессе США представили зaконопроект о новых санкциях в отношении России на случай эскалации конфликта на Укрaине.

Авторы документа предлагают запретить операции с первичным и вторичным госдолгом Росcии, ввести ограничения против банковского сектора России и газопровода «Cеверный поток — 2».

Кроме того, рассматривается введение санкций лично против президента России, а также высших должностных лиц страны.

Экономика,Видео,Конгресс США,Центральный банк России,Forbes,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители