Рубль может упасть до 90 за доллар из-за новых санкций США. Об этом предупредили аналитики «Ренессанс Капитала» Софья Донец и Андрей Мелащенко, сообщает Forbes.

Негативный сценарий, предложенный ими, предполагает, что рубль в случае применения санкций может потерять до 20% стоимости. (То есть приблизиться к отметке 90 с учетом нынешнего курса примерно в 76 рублей – «Рамблер»).

Санкции также приведут к оттоку капитала с долгового и фондового рынков России. Отток достигнет показателей 2014-2015 годов.

Таких последствий экономисты ожидают, если против РФ будут применены санкции, предложенные сенаторами-демократами 12 января за «полномасштабное вторжение в Украину». Речь идет о рестрикциях против финансовой и добывающей отраслей России.

В случае реализации данного сценария ЦБ применит меры для борьбы с дефицитом ликвидности, включая «элементы контроля за движением капитала», сборы за операции с ОФЗ для нерезидентов, а также рыночные интервенции для обеспечения финансовой стабильности.

Экономисты считают, что ограничения против крупнейших банков РФ могут вызвать «значительный побочный эффект» для международных рынков. Санкции против «Северного потока — 2» будут одинаково болезненными как для России, так и для Европы.

При этом в «Ренессанс Капитале» не считают негативный сценарий основным и закладывают на него вероятность 15%.

Оптимистичный сценарий (отсутствие эскалации, продолжение переговоров) предполагает, что Россия избежит новых санкций. При этом неопределенность будет сохраняться несколько месяцев и приведет к большей волатильности рынка.

Базовый сценарий «Ренессанс Капитала» на 2022 год предполагает среднегодовой курс 75-76 рублей за 1 доллар.

12 января в Конгрессе США представили зaконопроект о новых санкциях в отношении России на случай эскалации конфликта на Укрaине.

Авторы документа предлагают запретить операции с первичным и вторичным госдолгом Росcии, ввести ограничения против банковского сектора России и газопровода «Cеверный поток — 2».