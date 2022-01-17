Германия заявила об отсутствии препятствий для запуска «СП-2»

Депутат комитета бундестага по внешней политике от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и бывший заместитель председателя партии Ральф Штегнер заявил, что препятствия для запуска российского газопровода «Северный поток — 2» отсутствуют. Об этом пишут «Известия».

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Как он рассказал в интервью изданию, для завершения проекта не хватает выполнения лишь некоторых требований, после чего «Северный поток — 2» пройдет сертификацию. Так он ответил на вопрос о том, может ли Германия удовлетворить просьбу Украины и приостановить реализацию проекта.

Штегнер указал, что в Германии надеются на улучшение ситуации вокруг «Северного потока — 2», так как «истории с бряцанием оружием ни к чему не приведут». По его мнению, в повестке дня должны находиться другие темы, а «Северный поток — 2» — экономический проект, который поддерживают не все, но власти Германии могут достичь соглашения в этой области.

«Если рамочные условия кардинально не изменятся, а я этого не вижу в ближайшее время, то проект будет запущен», — подчеркнул Штегнер.

По его словам, Германия нуждается в газе как в энергетическом источнике для переходного периода. Он добавил, что сейчас мнения в правительстве расходятся по некоторым пунктам.