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1 час назад

Крым пожалуется в ФАС на жесткие ограничения сервиса Booking

Крымские власти обратятся в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) из-за новых ограничений на бронирование в Крыму, введенных сервисом Booking. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра курортов региона Вадима Волченко.

Крым пожалуется в ФАС на жесткие ограничения сервиса Booking
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Головной офис Booking.com базируется в Амстердаме. Об ограничении по бронированию в Крыму сервис объявлял еще в декабре 2016 года.

В 2018-м Booking.com оповестил отельеров Крыма об удалении всех выставленных им оценок и комментариев гостей. Представители сервиса заявляли, что пошли на такой шаг из-за необходимости соблюдать санкции Евросоюза. При этом у пользователей осталась возможность забронировать отель, выбрав опцию «я путешествую по работе».

Отельеры рассказывали РБК, что оценки и отзывы были важны, так как гостиницы получали награды по рейтингу.

В январе 2022 года сервис разослал некоторым отельерам Крыма уведомления о дополнительных ограничениях. Сообщалось, что теперь гости смогут забронировать номер только на одного взрослого, что «соответствует типичным потребностям бизнес-путешественников». Также будет отключена функция обмена сообщениями между партнерами и гостями для объектов размещения в Крыму.

Волченко рассказал, что власти намерены обратиться в ФАС по поводу признаков недобросовестной конкуренции, «потому что, по нашему мнению, они здесь явно присутствуют».

«Ничего хорошего в этих ограничениях нет, я думаю, что компания тоже понимает, что она теряет прибыль», - подчеркнул министр.

Экономика,ФАС,ЕС,РБК,
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