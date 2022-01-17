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40 минут назад

Польша и Украина остались без транзита газа

«Газпром» не забронировал на февраль мощности по прокачке газа через Украину и по трубопроводу «Ямал - Европа» через Польшу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные платформ GSA Platform и RBP.

На прошедшем 17 января аукционе предлагалось забронировать 89,1 миллиона кубометров газа в сутки на польском участке. По данным РИА Новости, аналогичная ситуация сложилась в декабре, тогда «Газпром» также не бронировал мощности. На январь компания забронировала около 19,3 миллиона из предложенных 89,1 миллиона кубометров.

Через Украину на аукционе предлагалось забронировать 9,8 миллиона кубометров в сутки.

В прошлом году президент России Владимир Путин говорил, что «Газпром» не бронирует мощности газопровода «Ямал - Европа» из-за отсутствия заявок со стороны европейских потребителей. Он отмечал, что реверс позволяет европейцам перепродавать газ, купленный по долгосрочным контрактам.

Цены на газ в Европе рухнули

В «Газпроме» подчеркивали, что компания поставляет газ в Европу по заявкам потребителей в рамках действующих контрактов.

Долгосрочный договор на транзит российского газа через Польшу закончился год назад. С тех пор мощности отрезка распределяются на аукционах.

Экономика,Видео,Владимир Путин,Газпром,РИА Новости,
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