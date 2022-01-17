«Газпром» не забронировал на февраль мощности по трубопроводу «Ямал - Европа» через Польшу и дополнительные мощности по прокачке газа через Украину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные платформ GSA Platform и RBP.

На прошедшем 17 января аукционе предлагалось забронировать 89,1 миллиона кубометров газа в сутки на польском участке. По данным РИА Новости, аналогичная ситуация сложилась в декабре, тогда «Газпром» также не бронировал мощности. На январь компания забронировала около 19,3 миллиона из предложенных 89,1 миллиона кубометров.

Через Украину на аукционе предлагалось забронировать 9,8 миллиона кубометров в сутки.

В прошлом году президент России Владимир Путин говорил, что «Газпром» не бронирует мощности газопровода «Ямал - Европа» из-за отсутствия заявок со стороны европейских потребителей. Он отмечал, что реверс позволяет европейцам перепродавать газ, купленный по долгосрочным контрактам.

В «Газпроме» подчеркивали, что компания поставляет газ в Европу по заявкам потребителей в рамках действующих контрактов.