Европе посоветовали изменить правила хранения газа

Европа должна вынести урок из нынешнего энергетического кризиса и изменить правила хранения газа и заполнения хранилищ, считает автор Bloomberg Джулиан Ли.

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Он отмечает, что европейским государствам было выгодно продать свои подземные газовые хранилища (ПГХ) «Газпрому», который брал на себя расходы по их обслуживанию. Этой зимой российский концерн не мог заполнить ПГХ, возник дефицит, и цены на газ пошли вверх.

Автор задается вопросом, почему европейские страны никогда не вводили требований к минимальным объемам заполненности хранилищ для иностранных компаний-владельцев ПГХ.

По его мнению, Европе необходимо ввести правила, в которых владение газохранилищем будет сопряжено с обязательством заполнять их до начала зимы.

Цены на газ начали резко расти в конце лета – начале осени. 21 декабря цены на газ побили исторический рекорд, впервые превысив отметку в 2 тысяч долларов за тысячу кубометров. В ходе торгов цена на газ достигла 2190,4 доллара за тысячу кубометров.