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1 час назад

Европе посоветовали изменить правила хранения газа

Европа должна вынести урок из нынешнего энергетического кризиса и изменить правила хранения газа и заполнения хранилищ, считает автор Bloomberg Джулиан Ли.

Европе посоветовали изменить правила хранения газа
Фото: ReutersReuters

Он отмечает, что европейским государствам было выгодно продать свои подземные газовые хранилища (ПГХ) «Газпрому», который брал на себя расходы по их обслуживанию. Этой зимой российский концерн не мог заполнить ПГХ, возник дефицит, и цены на газ пошли вверх.

Автор задается вопросом, почему европейские страны никогда не вводили требований к минимальным объемам заполненности хранилищ для иностранных компаний-владельцев ПГХ.

ПХГ Европы опустели более чем наполовину

По его мнению, Европе необходимо ввести правила, в которых владение газохранилищем будет сопряжено с обязательством заполнять их до начала зимы.

Цены на газ начали резко расти в конце лета – начале осени. 21 декабря цены на газ побили исторический рекорд, впервые превысив отметку в 2 тысяч долларов за тысячу кубометров. В ходе торгов цена на газ достигла 2190,4 доллара за тысячу кубометров.

Вице-премьер России Александр Новак, комментируя причины европейского газового кризиса, заявил, что вины России и «Газпрома» в нем нет. По его словам, долгая зима опустошила подземные газовые хранилища в Европе. Кроме того, экономика начала восстанавливаться после кризиса, а производители сжиженного природного газа, такие как США и Катар, стали поставлять его в Азию.

Экономика,Александр Новак,Газпром,Bloomberg,
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