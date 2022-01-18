В Киеве допустили воровство российского газа

Заслуженный энергетик Украины, бывшая и.о. министра энергетики страны Ольга Буславец допустила, что «Нафтогаз» может пойти на ограничение поставок газа населению и промышленности, а также на «воровство» российского транзитного газа в случае острого дефицита топлива. Такое мнение она выразила в своем Facebook-аккаунте.

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По словам экс-министра, сейчас в украинских ПХГ осталось 6,6 миллиарда кубометров газа для внутреннего потребления. В то же время дефицит «голубого топлива» в первом квартале составил по меньшей мере два миллиарда кубометров.

«Украина не сможет обойтись без его импорта для покрытия пиковых нагрузок в отопительный период, обусловленных низкими температурами воздуха», — отметила Буславец.

По ее сведениям, «Нафтогаз» находится в «глубоком финансовом дефиците, средств на импорт газа нет». В то же время украинские власти вынуждены искать для компании средства на закупки в размере от двух до трех миллиардов долларов.

«Если средства не будут найдены или не хватит импортных мощностей из Евросоюза, "Нафтогаз" не сможет обеспечить достаточный импорт газа для покрытия суточных дефицитов», — предупредила бывший политик.

По ее мнению, в результате у Киева будут только три сценария действий. В первую очередь, это ограничение или отключение потребления промышленных предприятий. Другим вариантом является ограничение поставок газа для ТЭЦ и котельных, из-за чего произойдет снижение температуры в домах и будет отсутствовать горячая вода.

«И, что недопустимо, но очень вероятно — отбирать российский газ из транзитного потока», — допустила она.