В Вашингтоне уточнили позицию по отключению России от SWIFT

Вашингтон не исключает никаких мер в отношении России в случае ее вторжения на Украину. Таким образом представитель Совета национальной безопасности Белого дома прокомментировал ТАСС статью немецкого издания Handelsblatt об отказе США и Европы от плана по отключению РФ от системы SWIFT.

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«Ни один вариант не исключен. Мы продолжаем очень тесно консультироваться с европейскими коллегами по поводу серьезных последствий для России в случае ее дальнейшего вторжения на Украину», — приводятся в материале слова чиновника.

Ранее Handelsblatt сообщало, что США и ЕС передумали отключать РФ от SWIFT. В статье отмечалось, что данные действия способны привести к дестабилизации финансовых рынков в краткосрочной перспективе и развитию альтернативной платежной инфраструктуры, в которой Запад больше не будет доминировать.