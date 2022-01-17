Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+3° в 
USD 76.04EUR 86.86
Войти в почту
18 минут назад

В Вашингтоне уточнили позицию по отключению России от SWIFT

Вашингтон не исключает никаких мер в отношении России в случае ее вторжения на Украину. Таким образом представитель Совета национальной безопасности Белого дома прокомментировал ТАСС статью немецкого издания Handelsblatt об отказе США и Европы от плана по отключению РФ от системы SWIFT.

В Вашингтоне уточнили позицию по отключению России от SWIFT
Фото: ReutersReuters

«Ни один вариант не исключен. Мы продолжаем очень тесно консультироваться с европейскими коллегами по поводу серьезных последствий для России в случае ее дальнейшего вторжения на Украину», — приводятся в материале слова чиновника.

США и ЕС нашли альтернативу отключению России от SWIFT

Ранее Handelsblatt сообщало, что США и ЕС передумали отключать РФ от SWIFT. В статье отмечалось, что данные действия способны привести к дестабилизации финансовых рынков в краткосрочной перспективе и развитию альтернативной платежной инфраструктуры, в которой Запад больше не будет доминировать.

Также в издании подчеркивали, что вместо этой меры в США и ЕС начали «обсуждать вопрос адресных экономических санкций в отношении крупнейших российских банков».

Экономика,ЕС,Handelsblatt,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители