РАН: Белоруссия должна России более $8 млрд долларов

«На уровне физических лиц мы очень часто должны друг другу: родственники, сестра брату, брат сестре, отец сыну и так далее. Наличие подобных отношений не является чем-то чрезвычайным ни на уровне физических лиц, ни на уровне государства. Я вообще не знаю никакое государство, которое не имело бы с одной стороны у себя должников, а, с другой стороны, само бы кому-то не было должно», — пояснил Межевич.