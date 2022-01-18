РАН: Белоруссия должна России более $8 млрд долларов

За 2020 год Белоруссия задолжала России 8 млрд 300 млн долларов. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.
При этом по его словам, наличие долга у того или иного государства является «обычной финансовой ситуацией».
«На уровне физических лиц мы очень часто должны друг другу: родственники, сестра брату, брат сестре, отец сыну и так далее. Наличие подобных отношений не является чем-то чрезвычайным ни на уровне физических лиц, ни на уровне государства. Я вообще не знаю никакое государство, которое не имело бы с одной стороны у себя должников, а, с другой стороны, само бы кому-то не было должно», — пояснил Межевич.
Он отметил, что в подобных обстоятельствах на первое место выходят отношения между страной-заемщиком и страной-должником и «нормой или чрезвычайной ситуацией» является наличие задолженности.
«Мы долго определяли темпы интеграции с Белоруссией по принципу "стерпится — слюбится", а потом само пойдет. Затем и Минск, и Москва столкнулись с внешним давлением. Исходя из этого факта, конечно, надо ускорять интеграцию и быстро выходить на то, чтобы у нас по целому ряду направлений были единые союзные бюджеты. Долги возвратные», — считает Межевич.
Помимо Белоруссии в список основных должников России также вошли Венесуэла, Индия и Вьетнам. Украина находится в перечне на девятом месте с долгом в размере 600 миллионов долларов.