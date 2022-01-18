Над Молдавией нависла угроза ЧП из-за газа

Власти Молдавии рассматривают возможность введения режима чрезвычайного положения в стране из-за угрозы прекращения поставок газа в республику. Об этом заявила премьер-министр страны Наталья Гаврилица на брифинге, передает РИА «Новости».

«Мы рассматриваем возможность введения чрезвычайного положения, если столкнемся с угрозой прекращения поставок газа. Это будет необходимо, чтобы правительство могло быстро принимать решения и реагировать на ситуацию», - заявила Гаврилица.

По ее словам, правительство рассматривает разные варианты действий в зависимости от того, сможет ли «Молдовагаз» вовремя рассчитаться с «Газпромом».

Ранее председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан заявил, что компания не сможет расплатиться с «Газпромом» за текущее потребление в январе и избежать приостановления поставок газа.

По его словам, финансовые трудности возникли из-за того, что в январе закупочная цена на российский газ для Молдавии выросла до 647 долларов за тысячу кубометров, а в тарифе утверждена цена на уровне 430 долларов. Он также отметил, что молдавские банки не дадут кредит компании, у которой огромный исторический долг перед российским «Газпромом».