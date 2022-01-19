Россия продолжила избавляться от госдолга США

Россия уменьшила объем вложений в американские государственные ценные бумаги в ноябре 2021 года по отношению октябрю прошлого года до $2,409 млрд. Об этом говорится в отчете Министерства финансов США.

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В ноябре 2021 года на долгосрочные облигации в российских вложениях приходился $101 млн, тогда как на краткосрочные — $2,3 млрд. В октябре на долю России всего приходилось $3,720 млрд облигаций, из которых долгосрочные составляли $554 млн, а краткосрочные — $3,1 млрд. Месяцем ранее объем вложений России в американские государственные ценные бумаги оценивался в $3,918 млрд, в августе — в $4,004 млрд.

Сокращение инвестиций в госдолг США началось весной 2018 года. В апреле объем вложений сократился с $96 млрд до $48,7 млрд, в мае — до $14,9 млрд. Увеличение вложений в американские госбумаги наблюдалось в августе 2019 года — до $9,3 млрд.

В марте 2020 года Россия более чем в три раза уменьшила размер вложений в американские госбумаги — с $12,58 млрд в феврале до $3,85 млрд в марте. Наращивание произошло в апреле 2020 года, когда объем вложений вырос до $6,85 млрд, однако в мае сумма снова уменьшилась с $6,85 млрд до $5,39 млрд.

Крупнейшим держателем госбумаг США в ноябре 2021 года осталась Япония - около $1,3 трлн. На втором месте Китай с объемом в $1,08 трлн, на третьем – Великобритания ($621,6 млрд).

В ноябре США были в шаге от дефолта. Глава Минфина Джанет Йеллен обратилась к Конгрессу с просьбой увеличить или заморозить предел государственной задолженности к 15 декабря, чтобы избежать приостановки работы правительства в связи с нехваткой средств и невозможностью платить по обязательствам.