Financial Times: Санкции против РФ ударят по Европе

Россия лучше, чем Европа, подготовлена к последствиям санкций со стороны Запада. Об этом пишет Financial Times.

Издание отмечает, что Москве удалось это сделать, в частности, за счет действий, направленных на снижение зависимости от глобальной финансовой системы. Газета ссылается на слова главы Минфина России Антона Силуанова, который на прошлой неделе заявил, что российская экономика сможет устоять перед санкциями США. По его словам, России удалось создать подушку безопасности в виде Фонда национального благосостояния (ФНБ). Силуанов заявил, что российские финансовые институты смогут справиться с возможными рисками.

В Financial Times также указали на дедолларизацию экономики, которую начали власти России. Соответствующий план, разработанный правительством в ответ на ужесточение санкций США, одобрил в 2018 году президент РФ Владимир Путин. Данные банка ING свидетельствуют о том, что за 2014–2019 годы доля доллара в торговых и финансовых потоках России сократилась на 15–20 п.п.

Издание также отмечает, что Россия стала меньше зависеть от иностранных инвесторов. Евросоюз же не принял должных мер, чтобы сократить свою зависимость от российских энергоресурсов. Как отмечает издание, ЕС не стал отказываться от российского газа, в этой связи любые ограничения на экспорт российских энергоносителей потенциально могут стать саморазрушающими, Москва может принять ответные меры в виде ограничения поставок. ЕС импортирует 40% своего газа и четверть нефти из России. Также Запад сильно зависит от поставок титана из России, который, в частности, используется для самолетов Boeing. Такая взаимозависимость может создать трудности для введения более широких санкций со стороны Запада против российского финансового сектора. Отключение России от SWIFT может быть эффективно для США и ЕС только в случае их отказа от ее экспортных товаров, заключает издание.

17 января представитель Совета национальной безопасности Белого дома сообщил, что власти США консультируются с европейскими коллегами по поводу мер в отношении России на случай ее «вторжения на Украину». Он подчеркнул, что ни один из вариантов не исключен.