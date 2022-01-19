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37 минут назад

МИД России укрепил рубль заявлением про Украину

Рубль резко пошел в рост на фоне заявления замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о том, Россия не собирается предпринимать действия, которые угрожали бы безопасности Украины. Об этом пишет РИА Новости.

Об этом дипломат заявил в ходе сегодняшнего выступления на площадке клуба «Валдай».

«Мы не намерены предпринимать никаких агрессивных действий. Мы не будем атаковать, нападать и вторгаться на Украину», - подчеркнул он.

Замглавы российского внешнеполитического ведомства также заверил, что «нет никакого риска крупномасштабной войны, которая может развернуться в Европе или еще где-нибудь», пишет ТАСС.

После его заявления российская национальная валюта укрепилась по отношению к доллару до 75,88 руб. При этом Центральный банк России установил официальный курс доллара США на 20 января в размере 76,86 руб., евро — 87,13 руб.

Ранее западные СМИ начали публиковать статьи о возможном скором «вторжении России на Украину». При этом в Кремле не раз подчеркивали, что планов нападать на соседнюю страну у России нет.

Россияне стали меньше доверять рублю

В декабре 2021 года МИД РФ представил проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В них прописаны требования о неприсоединении Украины и Грузии к альянсу и неразмещении дополнительных сил НАТО за пределами стран, в которых они были на май 1997-го (до присоединения к альянсу государств Восточной Европы). В январе состоялись переговоры российских дипломатов с представителями США и НАТО. По результатам переговоров в МИД РФ отметили, что по основным вопросам США и их союзники фактически сказали России «нет».

Экономика,Видео,Сергей Рябков,Валдайский клуб,НАТО,Центральный банк России,МИД,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,
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