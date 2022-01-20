Раскрыты рычаги давления Вашингтона на российскую экономику

Администрация главы Белого дома Джо Байдена имеет рычаги давления на экономику России, но она вряд ли начнет использовать их, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя научного направления Института США и Канады Виктора Супяна.
«Надувать щеки и говорить, что антироссийские санкции нам нипочем — неправильно. Такая позиция не имеет ничего общего с реальностью. Мощных рычагов оказать давление на экономику России у Джо Байдена, ровно год находящегося у власти, много. Другое дело, что он, как человек опытный, вряд ли пойдет на резкое обострение отношений с Москвой, которые могут привести к большой беде. Если начнется стрельба, точно никто не выиграет», — сказал эксперт.
По его словам, первым в списке санкций идет отключение России от системы SWIFT.
«Это — реально сильный удар, который дезорганизует всю систему внешнеэкономических связей между Россией и Западом. Непонятно, например, как с нами будут расплачиваться за поставки газа и нефти. Конечно, данная мера ударит и по западным странам. Но для них такой удар будет менее болезненным, они готовы к издержкам», — считает Супян.
Вторая серьезная мера — запрет на работу с российскими ценными бумагами и государственным долгом.
«Это значит, что мы не сможем продавать наши облигации на зарубежных рынках. Таким образом, Россия окажется в изоляции, оторванной от мировых финансовых рынков, от иностранных инвестиций, в которых страна остро нуждается», — заметил он.
Третьей мерой Супян назвал запрет на продажу комплектующих для бытовой и электронной техники — холодильников, автомобилей, смартфонов и прочих устройств.
«Ведь на этих комплектующих держится весь потребительский рынок России», — сказал эксперт.
Среди других мер воздействия на россиян со стороны Вашингтона он также назвал запрет на хождение в РФ банковских карт Visa и Mastercard.