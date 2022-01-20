Раскрыты рычаги давления Вашингтона на российскую экономику

«Надувать щеки и говорить, что антироссийские санкции нам нипочем — неправильно. Такая позиция не имеет ничего общего с реальностью. Мощных рычагов оказать давление на экономику России у Джо Байдена, ровно год находящегося у власти, много. Другое дело, что он, как человек опытный, вряд ли пойдет на резкое обострение отношений с Москвой, которые могут привести к большой беде. Если начнется стрельба, точно никто не выиграет», — сказал эксперт.