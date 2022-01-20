Усманов объявил о «новом золоте»

Основной акционер группы USM, включающей компанию «Удоканская медь», Алишер Усманов заявил, что медь будет играть важную роль в глобальной энергетической системе. Об этом он пишет в статье, размещенной на сайте Всемирного экономического форума (ВЭФ).

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«Медь часто называют «новым золотом», «новой нефтью» или даже «металлом будущего» из-за ее незаменимой роли в низкоуглеродной экономике и высокотехнологичных отраслях», — подчеркнул он.

Усманов сослался на данные Международного энергетического агентства, в которых указано, что к 2040 году среди минералов и металлов, используемых в экологически чистых энергетических технологиях, будет доминировать спрос на медь, никель и графит. К тому времени спрос на медь увеличится в 2,7 раза в сравнении с 2020 годом.

«Этот металл также будет иметь решающее значение для технологий возобновляемой энергетики», — отмечает Усманов.

По словам основателя USM, в будущем спрос на медь может превысить предложение. Во избежание дефицита меди Усманов считает необходимым инвестировать в геологоразведку и новые проекты, а также разрабатывать технологии для увеличения добычи и производительности.