Усманов объявил о «новом золоте»

Основной акционер группы USM, включающей компанию «Удоканская медь», Алишер Усманов заявил, что медь будет играть важную роль в глобальной энергетической системе. Об этом он пишет в статье, размещенной на сайте Всемирного экономического форума (ВЭФ).
«Медь часто называют «новым золотом», «новой нефтью» или даже «металлом будущего» из-за ее незаменимой роли в низкоуглеродной экономике и высокотехнологичных отраслях», — подчеркнул он.
Усманов сослался на данные Международного энергетического агентства, в которых указано, что к 2040 году среди минералов и металлов, используемых в экологически чистых энергетических технологиях, будет доминировать спрос на медь, никель и графит. К тому времени спрос на медь увеличится в 2,7 раза в сравнении с 2020 годом.
«Этот металл также будет иметь решающее значение для технологий возобновляемой энергетики», — отмечает Усманов.
По словам основателя USM, в будущем спрос на медь может превысить предложение. Во избежание дефицита меди Усманов считает необходимым инвестировать в геологоразведку и новые проекты, а также разрабатывать технологии для увеличения добычи и производительности.
В конце декабря руководитель энергетического центра EY Ольга Белоглазова, ссылаясь на данные Oxford Economics, заявила, что к 2030 году прогнозируется рост спроса на сырье для аккумуляторов (по литию – более чем в 7 раз, по кобальту – в 2 раза, по никелю – на 73%). Согласно оценкам экспертов компании, потребность в меди и алюминии к этому времени должна увеличиться на 17 и 28% соответственно, указала она. При реализации сценария потребительского бума в 2025 года цены на медь и алюминий будут выше, чем в 2020 году, почти на 50%.