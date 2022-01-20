Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+6° в 
USD 76.87EUR 87.13
Войти в почту
7 минут назад

Усманов объявил о «новом золоте»

Основной акционер группы USM, включающей компанию «Удоканская медь», Алишер Усманов заявил, что медь будет играть важную роль в глобальной энергетической системе. Об этом он пишет в статье, размещенной на сайте Всемирного экономического форума (ВЭФ).

Усманов объявил о «новом золоте»
Фото: ТАССТАСС

«Медь часто называют «новым золотом», «новой нефтью» или даже «металлом будущего» из-за ее незаменимой роли в низкоуглеродной экономике и высокотехнологичных отраслях», — подчеркнул он.

Усманов сослался на данные Международного энергетического агентства, в которых указано, что к 2040 году среди минералов и металлов, используемых в экологически чистых энергетических технологиях, будет доминировать спрос на медь, никель и графит. К тому времени спрос на медь увеличится в 2,7 раза в сравнении с 2020 годом.

«Этот металл также будет иметь решающее значение для технологий возобновляемой энергетики», — отмечает Усманов.

По словам основателя USM, в будущем спрос на медь может превысить предложение. Во избежание дефицита меди Усманов считает необходимым инвестировать в геологоразведку и новые проекты, а также разрабатывать технологии для увеличения добычи и производительности.

Российские миллиардеры разбогатели на $56 млрд за год

В конце декабря руководитель энергетического центра EY Ольга Белоглазова, ссылаясь на данные Oxford Economics, заявила, что к 2030 году прогнозируется рост спроса на сырье для аккумуляторов (по литию – более чем в 7 раз, по кобальту – в 2 раза, по никелю – на 73%). Согласно оценкам экспертов компании, потребность в меди и алюминии к этому времени должна увеличиться на 17 и 28% соответственно, указала она. При реализации сценария потребительского бума в 2025 года цены на медь и алюминий будут выше, чем в 2020 году, почти на 50%.

Экономика,Алишер Усманов,Международное энергетическое агентство,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители