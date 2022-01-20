В Молдавии введен режим ЧП после угрозы «Газпрома»

Парламент Молдавии принял постановление, согласно которому в стране вводится режим чрезвычайного положения сроком на 60 дней. Этому предшествовало уведомление «Газпрома» о прекращении поставок газа с 21 января из-за неуплаты за потребленное топливо в январе. Решение было объявлено в ходе экстренного заседания, передает ТАСС.

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«Объявить чрезвычайное положение на всей территории Республики Молдова на 60-дневный срок», – зачитала проект постановления в своем выступлении перед депутатами премьер-министр Наталья Гаврилица.

19 января Гаврилица заявила, что правительство Молдавии приняло решение просить парламент о введении режима чрезвычайного положения на 60 дней в связи с критической ситуацией в энергетике. Как она пояснила, если парламент согласится ввести режим ЧП, то в стране примут ряд мер, которые позволят «Молдовагазу» покрыть недостающую сумму аванса «Газпрому». Гаврилица подчеркнула, что правительство отменит НДС для компании и заплатит авансом компенсации за газ, который потребляет население, этого должно хватить, чтобы «Молдовагаз» мог погасить платеж.

Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил, что республика столкнулась с очередным этапом кризиса, так как в декабре закупочная стоимость газа была 450 долларов за тысячу кубометров, а в январе повысилась до 646 долларов. «Газпром» заявил, что намерен прекратить поставки топлива, если не получит авансовый платеж до 20 января.

Также Спыну ранее заявил, что компания «Молдовагаз» рассматривает возможность повышения цен для населения, чтобы вовремя рассчитаться с «Газпромом».