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39 минут назад

Стали известны реальные цены на еду в столовой Госдумы

В сети раскрыли реальные цены на еду в столовой Госдумы. Они стали известны благодаря публикации в Telegram-канале «Будни Депутата».

Стали известны реальные цены на еду в столовой Госдумы
Фото: ТАССТАСС

Ранее в сети опубликовали снимок прейскуранта, якобы сделанный в столовой для депутатов. На фото были указаны удивительно низкие цены, не превышающие 55 рублей (за исключением одного основного блюда по цене 220 рублей). К примеру, согласно этому меню, борщ стоит в столовой Госдумы 14 рублей, а 200 граммов вареников — 28 рублей. Кадр вызвал бурное обсуждение среди россиян.

Автор канала «Будни Депутата» заявил, что это фейк. В доказательство своих слов он выложил фото с меню от 20 января с актуальными ценами. В ассортименте столовой «Кремлевского комбината питания» указаны цены хоть и достаточно низкие для сферы столичного общепита, но значительно выше, чем в первой обнародованной версии меню: порция винегрета стоит 60 рублей, похлебка с мясным набором — 110, куриный люля-кебаб — 150 рублей, самое дорогое блюдо — пельмени в горшочке с бульоном, за них просят 190 рублей.

Telegram-канал «Будни Депутата»

«Творчество товарищей из другого канала смахивает на остроумные (нет) шалости с принтером. Будьте бдительны — вокруг фейки», — прокомментировал автор публикации сообщения в интернете.

Ранее россияне вспомнили цены на продукты и зарплаты 2009 года. Один из юзеров выложил каталог с продуктами известного гипермаркета за указанный год и спровоцировал обсуждение в сети.

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