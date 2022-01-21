США затруднились принять санкции против России

В США авторы инициативы о санкциях против России во главе с сенатором-демократом Робертом Менендесом от штата Нью-Джерси столкнулись с трудностями при рассмотрении проекта. Политикам не хватает времени для этого, сообщает Roll Call.

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Сенаторы США затрудняются принять санкции против России, поскольку им некогда это сделать. Предполагалось, что Менендес использует текущую неделю, чтобы добиться поддержки от республиканцев, а на следующей неделе проведет голосование.

«Но зимняя погода и омикрон-штамм коронавируса разрушили эти планы», — подчеркивает Roll Call.

«Песок в часах заканчивается», поэтому сенаторам сложно рассмотреть проект Менендеса, который он называет «матерью всех санкций». Политики представили и другие меры против России, но именно демократ предложил ввести ограничения при дальнейшей эскалации ситуации на Украине. Республиканцы выступают за такое решение вне зависимости от развития событий.