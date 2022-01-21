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1 час назад

В Германии заявили об острой необходимости запуска «СП-2»

Премьер-министр федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг заявила, что Германии необходима скорейшая сертификация «Северного потока — 2». Об этом она сообщила во время приема Восточного комитета немецкой экономики, пишет «Газета.ру» со ссылкой на немецкое издание Zeit.

В Германии заявили об острой необходимости запуска «СП-2»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По ее словам, Германии необходимо приложить все свои усилия для экономического взаимодействия и диалога с Россией. Она отметила, что страна сможет перейти к возобновляемым источникам энергии только с помощью российского газа.

Политик подчеркнула, что страна нуждается в газе, как в источнике энергии. Он необходим как минимум для перехода к возобновляемым источникам энергии, чтобы иметь основания для отказа от атомной и угольной энергетики, заключила Швезиг.

Ранее депутат бундестага от Социал-демократической партии ФРГ (СДПГ) Ральф Штегнер заявил, что для ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» в данный момент нет каких-либо препятствий, осталось лишь выполнить ряд требований. Он подчеркнул, что «Северный поток — 2» был и остается экономическим проектом. По словам Штегнера, если условия резко не изменятся, то газопровод получит сертификацию и будет запущен.

Экономика,Компании,Ральф Штегнер,Мануэла Швезиг,Бундестаг,Газета.Ru,
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