В Германии заявили об острой необходимости запуска «СП-2»

Премьер-министр федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг заявила, что Германии необходима скорейшая сертификация «Северного потока — 2». Об этом она сообщила во время приема Восточного комитета немецкой экономики, пишет «Газета.ру» со ссылкой на немецкое издание Zeit.
По ее словам, Германии необходимо приложить все свои усилия для экономического взаимодействия и диалога с Россией. Она отметила, что страна сможет перейти к возобновляемым источникам энергии только с помощью российского газа.
Политик подчеркнула, что страна нуждается в газе, как в источнике энергии. Он необходим как минимум для перехода к возобновляемым источникам энергии, чтобы иметь основания для отказа от атомной и угольной энергетики, заключила Швезиг.
Ранее депутат бундестага от Социал-демократической партии ФРГ (СДПГ) Ральф Штегнер заявил, что для ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» в данный момент нет каких-либо препятствий, осталось лишь выполнить ряд требований. Он подчеркнул, что «Северный поток — 2» был и остается экономическим проектом. По словам Штегнера, если условия резко не изменятся, то газопровод получит сертификацию и будет запущен.