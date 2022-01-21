В Германии заявили об острой необходимости запуска «СП-2»

Премьер-министр федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг заявила, что Германии необходима скорейшая сертификация «Северного потока — 2». Об этом она сообщила во время приема Восточного комитета немецкой экономики, пишет «Газета.ру» со ссылкой на немецкое издание Zeit.

По ее словам, Германии необходимо приложить все свои усилия для экономического взаимодействия и диалога с Россией. Она отметила, что страна сможет перейти к возобновляемым источникам энергии только с помощью российского газа.

Политик подчеркнула, что страна нуждается в газе, как в источнике энергии. Он необходим как минимум для перехода к возобновляемым источникам энергии, чтобы иметь основания для отказа от атомной и угольной энергетики, заключила Швезиг.