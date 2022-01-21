Анонсированные США санкции сравнили с ядерной войной

Президент США Джо Байден пригрозил России новыми санкциями, которых его российский коллега Владимир Путин, по словам главы Белого дома, «никогда не видел». Они будут введены в случае вторжения российской армии на территорию Украины. В разговоре с «Лентой.ру» экономисты оценили вероятность такого развития событий и назвали возможные последствия, сравнив ситуацию с ядерной войной.

Выступление Байдена было приурочено к первой годовщине президентства, и тема России была затронута в нем лишь частично. Политик почти не привел подробностей относительно планируемых ограничительных мер, упомянув только запрет для российских банков на совершение операций в долларах. Экономисты считают, что угрозы президента США едва ли будут реализованы, и даже при худшем сценарии не нанесут российской экономике непоправимого вреда, о котором говорил Байден.

Подставят плечо

«Поскольку речь идет о запрете применительно только к российским банкам, поставок сырья за рубеж он не коснется. Большая часть расчетов спокойно производится и легко может быть переведена в нероссийские банки, — отметил главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин. — Валютную выручку в таком случае можно будет репатриировать [зачислить на счета в российских банках] в евро. Запрет на расчеты в долларах просто означает, что российские банки не смогут иметь счета в американских или в их отделениях, филиалах, родственных им структурах».

По его словам, проблемы с расчетами в евро могут возникнуть, только если Вашингтон запретит европейским банкам обслуживать российских клиентов, в том числе кредитные организации.

«Та же история с азиатскими [банками]. Поскольку у очень большого количества азиатских организаций есть присутствие в США, американский рынок им гораздо интереснее, нежели российские клиенты», — считает Надоршин.

Однако найдутся и такие кредитные организации, которые будут готовы предоставлять российским всю необходимую инфраструктуру для расчетов с внешним миром: смогут открывать долларовые корреспондентские счета в сторонних (не американских банках) и учитывать на них средства российских клиентов.

«Насколько быстро их засекут, насколько быстро американский регулятор сможет понять, в чем дело, — большой вопрос», — указывает экономист, отмечая, что у США нет возможности напрямую запрашивать документацию и отчетность зарубежных банков.

Кроме того, любая компания может открыть счет напрямую в иностранном банке, в том числе в американском. По мнению Надоршина, ожидать этого следует в основном от крупного бизнеса.

Попробуй накажи

Последствия ощутят на себе и импортеры, однако едва ли они будут существенными: «Просто расчет в долларах удобнее. Им придется рассчитываться в других валютах, может быть, вырастут издержки — но не сильно, поскольку основным препятствием являются не курсовые разницы». Главный риск Надоршин связывает с возможной необходимостью пересмотра долгосрочных контрактов.

В свою очередь главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова не видит действенного способа запретить российским банкам использовать доллары.

«Нельзя пометить доллары, которые находятся на территории России. Только через различные системы платежей возможно лишить определенных экономических агентов доступа к тем или иным транзакциям и возможностям», — говорит она, добавляя, что более реалистично отключение России от системы банковской коммуникации SWIFT, о котором уже предупреждали американские власти.

Однако, по данным немецких СМИ, от такой идеи было решено отказаться.

«При ограничении использования определенных платежных систем появляется возможность перейти на другие, зарегистрированные в других странах. Если это будет касаться валюты, это тоже не станет проблемой, ведь можно использовать другие валюты», — говорит Орлова.

Говоря о возможных последствиях для простых россиян, собеседники «Ленты.ру» указывают на неизбежные неудобства, но не считают их непреодолимыми.

«К тому же непонятно, коснется ли запрет российского Центробанка. Может случиться, что все расчеты в России можно будет проводить через корсчета ЦБ, что на определенном этапе уже практиковалось», — говорит Надоршин.

Еще один вариант, как и в случае с бизнесом, — открывать счета и депозиты напрямую в иностранных банках без российских посредников.

Наталия Орлова из Альфа-банка считает, что определенные ограничения могут быть введены, но уже Москвой: «Очевидным ответом с российской стороны, я думаю, станет запрет на хранение валюты на счетах в российских банках. Будут введены ограничения на держание долларовых депозитов, возможно, с какой-то конвертацией».

Нечего сказать

В целом специалисты не видят большого простора для ответных мер, к которым любят прибегать российские власти. По мнению Надоршина, своеобразным ответом может стать само выполнение требований Вашингтона и прекращение расчетов в долларах:

«Контрмерой для них во многом станет само их выполнение. Если вынуждают не пользоваться долларом, значит не пользоваться. Это уже само по себе нанесет ущерб американской экономике. Хотя понятно, что для российской он будет выше».

Противостояние России и США финансист сравнивает с дракой.

При этом он отмечает, что у администрации Байдена нет цели вводить санкции против России. Любые объявления об ограничительных мерах преследуют задачу вынудить Москву пойти на деэскалацию вблизи украинской границы и отвести от нее войска. Таким образом, сами санкции, в случае их введения, станут ответной мерой, а не провокацией со стороны Белого дома.

Оба собеседника «Ленты.ру» считают, что с проблемами могут столкнуться американские инвесторы в российскую экономику: им придется закрывать свои позиции и распродавать активы, что негативно скажется на их цене. Новых притоков на отечественный рынок в случае введения санкций ждать не стоит, говорит Надоршин: «Несмотря на то что ЦБ сильно повысил ставку и доходности по тому же госдолгу заметно выросли за последний год, они все равно не стоят того, чтобы инвесторам-нерезидентам обходить американские санкции, если они будут введены и действительно будут ограничивать широкий круг нерезидентов, инвестирующих в российские активы».

Не повлияет на ситуацию и то обстоятельство, что многие нерезиденты из числа держателей российских бумаг на самом деле являются российскими же гражданами, действующими в обход.

«Они постараются сохранить такое владение и дальше, но, если санкции будут их реально ограничивать, хвататься за это они не будут», — уверен финансист.

С оглядкой

Наталия Орлова тоже указывает на проблемы для американских инвесторов и называет реализацию свежих угроз Байдена маловероятной.

«Градус эскалации, в том числе экономической, растет, но до реализации действительно серьезных мер все-таки еще достаточно далеко, — говорит главный экономист Альфа-банка. — Надо понимать, что США не могут ввести напрямую какие-то ограничения для российских компаний, они вводят такие ограничения для собственных компаний, которые уже перестают работать с российскими контрагентами. Мы все же находимся в другой юрисдикции. Так что возможные меры будут точечными с учетом интересов американских игроков».

Реальный результат введения жестких санкций и запрета на долларовые операции для российских банков Орлова сравнивает с ядерной войной:

«Всем понятно, что будет плохо, но вы же не можете каждый день жить, готовясь к ядерной войне. Это не имеет смысла».