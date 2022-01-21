Названо условие для замедления инфляции в России

Мировые цены на ряд продовольственных групп стабильно падают как минимум с середины ноября 2021 года. Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что это может стать причиной замедления инфляции и в России.

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Авторы макроэкономического Telegram-канала MMI полагают, что коррекция цен во многом влияет на быстрое возвращение инфляции в России к целевому показателю Центробанка в 4%.

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«Если эта коррекция случится, то таргет можем увидеть к концу года, если нет, то, по-видимому, в середине 2023-го», — пишут они.

Отмечается, что «пшеничный» фьючерс CBoT (ZW1!) к 13 января потерял в цене 12% с пика 23 ноября, а «сахарный» ICE-US Sugar (SB1!) — 9% с пика 18 ноября. Фьючерсы на кукурузу и соевые бобы подешевели на 3,5% с пика 28 декабря и на 3,3% с пика 7 января соответственно. По словам владельца бренда MukaMuka Дмитрия Кочеткова, цены начали разворачиваться из-за высокого урожая, который сейчас собирают в Южном полушарии. Однако, по его мнению, данный тренд не является устойчивым, так как эти урожаи охватывают определенные сорта зерна, причем не самого высокого качества.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев считает, что судить по наблюдаемой сейчас картинке преждевременно, ведь ситуация может в любой момент значительно поменяться.

«У российской инфляции, кроме глобальной составляющей, есть еще масса причин: рост стоимости ГСМ вслед за увеличением цен на нефть, удорожание кредитных продуктов для АПК вследствие роста ключевой ставки ЦБ РФ и так далее», — подчеркнул эксперт.

Аналитик «Фридом Финанс» Александр Осин не ожидает значительных изменений в инфляционной картине в РФ даже в случае, если продукты питания по всему миру, в том числе и в России, продолжат дешеветь в 2022 году. Он отметил, что доля еды и безалкогольных напитков в индексе потребительских цен (ИПЦ) у нас составляет лишь 31%. По его мнению, продовольственные товары в этом году, скорее всего, продолжат расти в цене по всему миру, причем существенно.

Росстат ранее сообщил, что инфляция в России в период с 1 по 10 января этого года составила 0,56% — это быстрее, чем в начале прошлого года. По словам Деева, эти данные свидетельствуют о том, что пока весомых признаков о замедлении темпов роста цен в стране не наблюдается. Чтобы инфляция в стране смогла вернуться к таргету в 4%, цены уже в январе должны прекратить расти.

«Когда широкий индекс потребительских цен на 10 января показывает прирост на 8,7% год к году, то для его условного моментального возврата к целевому уровню надо, чтобы цены на продукты питания и напитки снизились на 8%», — заключил Осин.