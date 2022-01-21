Заявление Блинкена о «Северном потоке-2» сочли лукавством

«Все последние месяцы и даже годы идут дискуссии по поводу «Северного потока — 2». Я говорил об этом много раз и не устану повторять: у США позиция не изменилась. Они с самого начала были против проекта…Что касается интересов Германии, тут Блинкен, конечно, явно лукавит. Блокировать газопровод совершенно не в интересах Германии», — сказал Рогулев.