Заявление Блинкена о «Северном потоке-2» сочли лукавством

США заблуждаются, считая, что «Северный поток-2» можно использовать для давления на Россию, заявил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев. Так он прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что газопровод, пока по нему не идет газ, является рычагом давления в интересах Вашингтона и Берлина. Его слова приводит RT.
«Все последние месяцы и даже годы идут дискуссии по поводу «Северного потока — 2». Я говорил об этом много раз и не устану повторять: у США позиция не изменилась. Они с самого начала были против проекта…Что касается интересов Германии, тут Блинкен, конечно, явно лукавит. Блокировать газопровод совершенно не в интересах Германии», — сказал Рогулев.
Он добавил, что в конечном итоге Россия теряет только деньги, тогда как ФРГ и другие страны Европы теряют «гораздо больше».
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам переговоров с главой МИД Германии заявил, что «Северный поток-2» останется рычагом воздействия на Россию. Он напомнил, что Вашингтон и ранее был противником строительства трубопровода.
В декабре руководитель Федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоманн заявил, что «Северный поток-2» вряд ли получит одобрение в первой половине 2022 года. Строительство газопровода было завершено 10 сентября.