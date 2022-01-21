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45 минут назад

Вслед за газом в ФРГ подорожало древесное топливо

В Германии в январе 2022 года подорожали древесные пеллеты, которые используются в основном в качестве топлива. Рост стоимости составил 54% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и 21% по сравнению с декабрем 2021 года, до €366,6 за тонну. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Немецкого института пеллет (DEPI).

Вслед за газом в ФРГ подорожало древесное топливо
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По индексу Argus стоимость древесных пеллет с середины июля 2021 года по середину января 2022 года выросла в полтора раза, почти до $240 за тонну (на базисе CIF Северо-Западная Европа).

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Европа – крупнейший в мире рынок потребления пеллет, на который приходится более половины глобальных объемов. Главными покупателями в Европе являются Великобритания, Германия, Италия, Франция.

Значительное подорожание в Германии связано с недостатком сырья — древесной щепы — и значительным ростом цен на нее, следует из данных DEPI. Кроме того, ситуация обусловлена высоким спросом на топливные гранулы в энергетическом секторе и подорожанием электроэнергии, получаемой из газа. Также на цены влияют ограниченное предложение пеллет из США и Европы, повышение ставок фрахта и рост цен на сырье. В компании отмечают сохранение значительного ценового преимущества пеллет в сравненим с ископаемым топливом — газом (около 26%) и топочным мазутом (около 17%).

Фьючерсы на газ в Европе после декабрьского исторического пика в $2190 за 1 тысячу кубометров даже после корректировки демонстрируют высокий уровень в $860 за 1 тысячу кубометров на Лондонской бирже ICE, что втрое выше многолетних значений.

Аналитик WhatWood Мария Фролова заявила, что подорожание пеллетов – сезонное явление.

«Традиционно цены начинают расти в период подготовки к отопительному сезону, а именно в августе. Исключение могут составлять сезоны, когда наблюдается высокий уровень складских запасов и сравнительно мягкие зимы в странах—потребителях пеллет. Такая ситуация наблюдалась в сезоне 2020–2021 годов, когда второй год подряд спрос на топливные гранулы был ниже обычного из-за нетипичных климатических условий и накопленных запасов»,— указала эксперт.

Фролова подчеркнула, что в сезоне 2021–2022 годов стоимость пеллетов начала повышаться умеренными темпами в августе. Однако потребители, опираясь на собственный опыт, не стремились заблаговременно приобретать пеллеты. В зимний сезон спрос и цены на них начали резко увеличиваться.

В DEPI прогнозируют стабилизацию ситуации на рынке топливных гранул и коррекцию цен уже в начале весны.

Ранее Еврокомиссия представила отчет по рынку газа за третий квартал 2021 года, согласно которому цены на «голубое топливо» вряд ли быстро опустятся к уровням предыдущих лет. В документе отмечается, что оптовые цены на газ в Европе продолжили сильно расти в третьем квартале. Спотовые контракты выросли с 37 евро за МВт/ч до 85 евро за МВт/ч. В ЕК отметили, что таких максимумов на европейских хабах раньше почти не наблюдалось.

Экономика,Мария Фролова,Еврокомиссия,
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