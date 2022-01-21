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36 минут назад

В Молдавии возмутились требованием «Газпрома» погасить долги за газ

Правительство Молдавии считает "недружественным жестом" требование "Газпрома" оплатить поставку газа, заявила премьер-министр этой страны Наталья Гаврилица, пишет News.ru.

В Молдавии возмутились требованием «Газпрома» погасить долги за газ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Газпром» — большая, серьезная компания, выплату этих $25 млн можно было отсрочить на 10 дней, на месяц. На наш взгляд, при минимальной готовности к сотрудничеству можно было найти коммерческие решения. Мы воспринимаем это как недружественный жест", — сказала Гаврилица в эфире телеканала «Журнал-ТВ».

Гаврилица напомнила, что в письме "Газпрома", направленного в адрес Молдавии, говорилось: если долги не будут погашены до конца суток 20 января, утром 21 января поставки газа будут прекращены.

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Она добавила, что закупочная цена газа остается высокой, из-за чего возможно повышение тарифов на голубое топливо. При этом Гаврилица заверила, что правительство Молдавии выделит средства для компенсации гражданам.

Как ранее сообщил вице-премьер страны Андрей Спыну в Телеграм, Молдавия успела вовремя расплатиться за газ в январе. Он призвал жителей не переживать и заверил, что правительство компенсирует любое повышение тарифов на газ.

Как пишет РИА Новости, "Молдовагаз" полностью расплатилась за полученный в декабре газ, но ей не хватало около 25 миллионов долларов, чтобы погасить авансовый платеж за январь, так как закупочная цена газа выросла с 450 до 646 долларов за тысячу кубометров. В итоге правительство республики выделило "Молдовагаз" 469 миллионов леев (почти 26 миллионов долларов), чтобы компания смогла расплатиться с "Газпромом".

Экономика,Наталья Гаврилица,Андрей Спыну,Газпром,РИА Новости,
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