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1 час назад

В Конгресс США внесли проект санкций против руководства России

В палату представителей США внесен очередной проект закона с санкциями против России, сообщает пресс-служба международного комитета.

В Конгресс США внесли проект санкций против руководства России
Фото: РамблерРамблер

«Председатель комитета Микс внес проект закона о дальнейшем наказании экономики и других последствиях для России на случай дальнейшего вторжения или подрыва украинского суверенитета», — следует из сообщения.

Грегори Микс предложил свой законопроект, не дожидаясь голосования в сенате по похожему документу, который внес демократ Роберт Менендез.

В документе идет речь об ограничительных мерах против российского проекта «Северный поток — 2», добывающей индустрии, как минимум трех финансовых институтах, госдолга России, лично президента Владимира Путина и других представителей руководства страны.

Американские сенаторы также предлагают обеспечить оборонную помощь Украине в ускоренном режиме.

Тем временем, канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что «Северный поток — 2» необходим для надежного энергоснабжения Европы. По его словам, сейчас рассматривать газопровод как «угрозу» неуместно. Глава австрийского правительства подчеркнул, что российский проект слишком мал для ужесточения режима санкций, даже в случае если Россия нападёт на Украину.

Экономика,Карл Нехаммер,Грегори Микс,Владимир Путин,Конгресс США,
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