В Конгресс США внесли проект санкций против руководства России

«Председатель комитета Микс внес проект закона о дальнейшем наказании экономики и других последствиях для России на случай дальнейшего вторжения или подрыва украинского суверенитета», — следует из сообщения.

В документе идет речь об ограничительных мерах против российского проекта «Северный поток — 2», добывающей индустрии, как минимум трех финансовых институтах, госдолга России, лично президента Владимира Путина и других представителей руководства страны.

Тем временем, канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что «Северный поток — 2» необходим для надежного энергоснабжения Европы. По его словам, сейчас рассматривать газопровод как «угрозу» неуместно. Глава австрийского правительства подчеркнул, что российский проект слишком мал для ужесточения режима санкций, даже в случае если Россия нападёт на Украину.