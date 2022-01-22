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46 минут назад

Дуров предупредил о последствиях запрета криптовалют в России

Российский предприниматель, основатель Telegram Павел Дуров предупредил о негативных последствиях запрета криптовалют в России. Его слова приводит РБК.

Дуров раскритиковал решение ЦБ по криптовалютам
Фото: ReutersReuters

Бизнесмен заявил, что предложенный Центральным банком России запрет криптовалют неизбежно затормозит развитие блокчейн-технологий в целом.

«Рекомендуя наложить тотальный запрет на криптовалюты, ЦБ РФ предлагает выплеснуть с водой и ребенка. Такой запрет едва ли остановит недобросовестных игроков, но поставит крест на легальных российских проектах в этой сфере», — подчеркнул он.

ЦБ предложил полностью запретить криптовалюты в России

В декабре 2021 года Дуров раскритиковал WhatsApp за сотрудничество со спецслужбами. Предприниматель сослался на недавнее исследование издания The Record, в котором утверждается, что Telegram является одним из немногих мессенджеров, которые не злоупотребляют доверием пользователей.

«Telegram держит свое обещание сохранять конфиденциальность личных данных пользователей, в то время как такие приложения, как WhatsApp, в режиме реального времени предоставляют информацию о клиентах третьим лицам», — написал он.

Экономика,Павел Дуров,Центральный банк России,
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