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1 час назад

В Европе закупают российскую нефть, чтобы заменить дорогой газ

Российская нефть марки Urals бьет многолетние рекорды стоимости, обгоняя эталонный сорт Brent, к которому обычно торгуется с дисконтом в 1-3 доллара, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные ценового агентства Argus.

В Европе скупают российскую нефть, чтобы заменить дорогой газ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Стоимость Urals превысила 90 долларов за баррель. Это произошло впервые с 2014 года. При этом данную отметку с того же времени сорт нефти Brent преодолеть так и не смог. Для отечественных компаний, как и для бюджета страны, такая ситуация является положительной. Компании получают большую прибыль, бюджет пополняется из расчета цены Urals - 44,2 доллара за баррель, а остальные доходы от экспорта нефти идут в Фонд национального благосостояния.

Большинство факторов подорожания российской нефти в Европе связано с политикой, но основная причина имеет исключительно экономический характер. Как сообщил аналитик «ФИНАМ» Александр Потавин, все дело - в европейском энергетическом кризисе. В Европе этой зимой вырос спрос на мазут, который разгоняли высокие цены на газ.

При сильно подорожавших ценах на газ часть потребителей перешла на использование мазута в качестве печного топлива. А он производится на европейских нефтеперерабатывающих заводах именно из тяжелой российской нефти марки Urals.

Еще одной причиной подорожания российской нефти стало обострение ситуации на Ближнем Востоке, где случилась атака йеменских повстанцев на нефтяные объекты в ОАЭ. Это породило беспокойство о том, что может случиться дефицит нефти на рынке.

А жесткая риторика между Москвой, Вашингтоном и НАТО вызвала опасения, что поставки нефти из России могут быть затруднены.

Экономика,Александр Потавин,НАТО,"Российская газета",
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