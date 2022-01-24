США отказались от конкурента «Северного потока-2»

Газовый кризис этой зимой в ЕC побудил активно искать альтернативные линии снабжения Европы топливом. Проекты подобного плана существуют, однако реализовать их трудно, пишут «Известия».

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Под удар попал трубопровод EastMed, который должен будет поставлять газ со средиземноморских глубоководных месторождений Израиля и Кипра в Грецию и дальше в Южную Европу.

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Рамочное соглашение о работе над проектом стороны подписали 2 января 2020 года. Суммарная протяженность газопровода должна была составить около 2000 км, а морская — 1300 км. Проект сроком до 2027 года оценили в €7 млрд. В дальнейшем трубу планировали продлить до Италии. Тогда была уверенность в том, что ресурсов для ее заполнения хватит.

Тем не менее, в январе 2022 года американский Госдеп направил правительствам всех участвующих в проекте стран ноту, в которой выразил свое неодобрение. При этом администрация Джо Байдена привела много различных причин, по которым EastMed не стоит запускать.

Проект подвергся критике, прежде всего, по экологическим соображениям. Также власти сослались на экономическую нецелесообразность проекта и рост международной напряженности. Речь идет непосредственно о конфликте с Турцией. Турки с самого начала активно не одобряли строительство трубопровода в обход своей территории. Также страна настаивает на том, чтобы добыча газа на Кипре велась в интересах в том числе и Республики Северного Кипра, которая никем из третьих стран не признана и глубоко аффилирована с самой Турцией.

В Афинах официальный представитель правительства Яннис Иконому подтвердил поддержку EastMed'а, однако заявил, что Греция рассматривает «альтернативные варианты» обеспечения энергетической безопасности. Например, там задумались о протягивании кабеля высокого напряжения из Египта. Президент Кипра Никос Анастасиадис, один из самых рьяных лоббистов проекта, раскритиковал СМИ за то, что с газопроводом преждевременно попрощались. Однако в его словах не было и позитивного сигнала для сторонников идеи. «Известия» отмечают, что это выглядит так, словно в Афинах и Никосии смирились с крахом проекта.

Как отмечает издание, ситуация с EastMed демонстрирует, что строительство трубопроводов и вообще диверсификация источников поставок энергии являются невероятно сложной задачей, которую нельзя решить одной лишь «политической волей».