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11 минут назад

США отказались от конкурента «Северного потока-2»

Газовый кризис этой зимой в ЕC побудил активно искать альтернативные линии снабжения Европы топливом. Проекты подобного плана существуют, однако реализовать их трудно, пишут «Известия».

США отказались от конкурента «Северного потока-2»
Фото: ReutersReuters

Под удар попал трубопровод EastMed, который должен будет поставлять газ со средиземноморских глубоководных месторождений Израиля и Кипра в Грецию и дальше в Южную Европу.

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Рамочное соглашение о работе над проектом стороны подписали 2 января 2020 года. Суммарная протяженность газопровода должна была составить около 2000 км, а морская — 1300 км. Проект сроком до 2027 года оценили в €7 млрд. В дальнейшем трубу планировали продлить до Италии. Тогда была уверенность в том, что ресурсов для ее заполнения хватит.

Тем не менее, в январе 2022 года американский Госдеп направил правительствам всех участвующих в проекте стран ноту, в которой выразил свое неодобрение. При этом администрация Джо Байдена привела много различных причин, по которым EastMed не стоит запускать.

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Проект подвергся критике, прежде всего, по экологическим соображениям. Также власти сослались на экономическую нецелесообразность проекта и рост международной напряженности. Речь идет непосредственно о конфликте с Турцией. Турки с самого начала активно не одобряли строительство трубопровода в обход своей территории. Также страна настаивает на том, чтобы добыча газа на Кипре велась в интересах в том числе и Республики Северного Кипра, которая никем из третьих стран не признана и глубоко аффилирована с самой Турцией.

В Афинах официальный представитель правительства Яннис Иконому подтвердил поддержку EastMed'а, однако заявил, что Греция рассматривает «альтернативные варианты» обеспечения энергетической безопасности. Например, там задумались о протягивании кабеля высокого напряжения из Египта. Президент Кипра Никос Анастасиадис, один из самых рьяных лоббистов проекта, раскритиковал СМИ за то, что с газопроводом преждевременно попрощались. Однако в его словах не было и позитивного сигнала для сторонников идеи. «Известия» отмечают, что это выглядит так, словно в Афинах и Никосии смирились с крахом проекта.

Как отмечает издание, ситуация с EastMed демонстрирует, что строительство трубопроводов и вообще диверсификация источников поставок энергии являются невероятно сложной задачей, которую нельзя решить одной лишь «политической волей».

Ранее в январе премьер самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) Фаиз Суджуоглу заявил, что проект строительства Восточно-Средиземноморского газопровода (EastMed) для поставок газа из Израиля и Кипра в континентальную Европу был обречен на провал и «является экономически неустойчивым».

Экономика,Никос Анастасиадис,Джозеф Байден,газета "Известия",
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