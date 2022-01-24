Германия сняла c рассмотрения вопрос об отключении России от SWIFT в рамках введения нового пакета санкций. Об этом со ссылкой на портал Euractiv сообщает РИА Новости.

В ноябре 2021 года США потребовали от Москвы разъяснений по поводу «необычной военной активности» в граничащей с Украиной зоне и предупредили ЕС о риске возможного конфликта в регионе. В России эти заявления называли ложными. О том, что Россия не намерена нападать на соседнюю страну, неоднократно заявляли как пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, так и представители российского МИДа.

Несмотря на это, власти США, ЕС и лидеры G7 пригрозили России «огромными последствиями» в случае наступления на Украину. При этом Белый дом не исключил возможности отключения России от международной платежной системы SWIFT.

Сегодня Германия в рамках обсуждения возможных санкций против России сняла вопрос о платежной системе SWIFT.

«Тогда как газ и нефть рассматриваются в качестве возможных рычагов, один дипломат из ЕС заявил, что оппозиция во главе с Германией, похоже, сняла с обсуждения предложение отделить Москву от глобальной платежной системы SWIFT», - пишет Euractiv.

Ранее немецкое издание Handelsblatt сообщало, что США и Евросоюз пришли к выводу, что отключение России от SWIFT способно привести к дестабилизации финансовых рынков в краткосрочной перспективе и развитию альтернативной платежной инфраструктуры, в которой Запад больше не будет доминировать.