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1 час назад

Турецкая экономика столкнулась с историческим сбоем

Турецкая экономика столкнулась с историческим сбоем из-за перебоев в электроснабжении промышленных объектов, пишет Bloomberg.

Турецкая экономика столкнулась с историческим сбоем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Причиной массовых отключений предприятий стали действия Ирана, объявившего о временном прекращении экспорта газа, выступающего основным видом сырья при производстве электроэнергии — на нем работают больше половины электростанций страны.

Тегеран объяснил свои действия техническими проблемами и позже сообщил о возобновлении экспорта газа, однако правительство Турции опровергло эти заявления и направило в Тегеран специальную делегацию для разрешения ситуации. В результате турецкое правительство ввело особый порядок предоставления электроэнергии в главных промышленных зонах страны. Он предусматривает подачу электричества три дня в неделю.

Крупнейшая ресурсосбытовая компания Турции TEIAS уже проинформировала промышленных клиентов и заявила, что в ближайшие дни отправит соответствующее письменное уведомление.

Некоторые крупные компании уже объявили о приостановке работы. Автомобильный завод Renault в городе Бурса прекратил деятельность на 15 дней.

Экономика,Bloomberg,
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