Турецкая экономика столкнулась с историческим сбоем

Причиной массовых отключений предприятий стали действия Ирана, объявившего о временном прекращении экспорта газа, выступающего основным видом сырья при производстве электроэнергии — на нем работают больше половины электростанций страны.

Тегеран объяснил свои действия техническими проблемами и позже сообщил о возобновлении экспорта газа, однако правительство Турции опровергло эти заявления и направило в Тегеран специальную делегацию для разрешения ситуации. В результате турецкое правительство ввело особый порядок предоставления электроэнергии в главных промышленных зонах страны. Он предусматривает подачу электричества три дня в неделю.