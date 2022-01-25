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1 час назад

Центробанк приостановил покупку иностранной валюты

Центробанк приостановил покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на официальный сайт регулятора.

Центробанк приостановил покупку иностранной валюты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как говорится в сообщении, подобная мера необходима для снижения волатильности финансовых рынков и повышения предсказуемости действий денежных властей. Банк России будет принимать решение о возобновлении покупки иностранной валюты с учетом фактической обстановки. Центробанк подчеркнул, что у него в наличии достаточно инструментов, чтобы в случае необходимости устранить угрозы для финансовой стабильности. Ситуация на рынке отслеживается.

Подобными действиями Центробанк пытается спасти рубль от обвала. Падение началось в связи с повышением напряженности вокруг Украины. В ходе торгов 24 января российская валюта рухнула по отношению к доллару до более чем годового минимума. На вечерних торгах курс доллара достиг 78,98 рубля, курс евро — 89,21 рубля. В результате действий Центробанка европейская и американская валюта стали дешевле на 50 копеек.

Кроме того эксперты Renaissance Capital заявили, что российский фондовый рынок может упасть на 34%. К такому развитию событий приведет эскалация конфликта вокруг Украины и сохранение текущих цен на нефть. Экономисты отмечают, что при менее значительной эскалации российский фондовый рынок упадет на 8%.

Экономика,Рынки,Цена на нефть,Обвал рубля ,Ренессанс Капитал,Центральный банк России,Lenta.ru,
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