Центробанк приостановил покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на официальный сайт регулятора.

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Как говорится в сообщении, подобная мера необходима для снижения волатильности финансовых рынков и повышения предсказуемости действий денежных властей. Банк России будет принимать решение о возобновлении покупки иностранной валюты с учетом фактической обстановки. Центробанк подчеркнул, что у него в наличии достаточно инструментов, чтобы в случае необходимости устранить угрозы для финансовой стабильности. Ситуация на рынке отслеживается.

Подобными действиями Центробанк пытается спасти рубль от обвала. Падение началось в связи с повышением напряженности вокруг Украины. В ходе торгов 24 января российская валюта рухнула по отношению к доллару до более чем годового минимума. На вечерних торгах курс доллара достиг 78,98 рубля, курс евро — 89,21 рубля. В результате действий Центробанка европейская и американская валюта стали дешевле на 50 копеек.