В Японии призвали запретить импорт российского газа

«Присутствующие выразили мнение, что в случае военного вторжения на Украину против России должны быть введены экономические санкции. В качестве конкретной санкции, присутствующие предложили ввести запрет на импорт природного газа из России. Кроме этого, высказывались мнения о том, что необходимо приступить к проработке данного вопроса с представителями бизнес-кругов», – говорится в сообщении агентства.