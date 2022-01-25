В Японии призвали запретить импорт российского газа

Члены комиссий по внешней политике правящей Либерально-демократической партии Японии в ходе совместного заседания во вторник, 25 января, призвали ввести экономические санкции в отношении России в случае эскалации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Киодо.
«Присутствующие выразили мнение, что в случае военного вторжения на Украину против России должны быть введены экономические санкции. В качестве конкретной санкции, присутствующие предложили ввести запрет на импорт природного газа из России. Кроме этого, высказывались мнения о том, что необходимо приступить к проработке данного вопроса с представителями бизнес-кругов», – говорится в сообщении агентства.
Представители МИД Японии ограничились комментарием о «намерении тесно взаимодействовать с США» по данному вопросу.
Ранее в январе сообщалось о планах президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона принять оперативные меры, «включая беспрецедентный пакет санкций», в случае «российского вторжения на Украину».
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что Россия не проявляет военной эскалации в отношении Украины. При этом он отмечал, что США не предоставили доказательств своих обвинений.