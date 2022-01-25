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1 час назад

В Netflix оценили сделку Microsoft по покупке Activision Blizzard

Руководство Netflix прокомментировало покупку Activision Blizzard компанией Microsoft и рассказало о своих планах в игровой индустрии на 2022 год. Об этом сообщает Glitched.

В Netflix оценили сделку Microsoft по покупке Activision Blizzard
Фото: ReutersReuters

«Было интересно наблюдать за активностью в этой сфере. Я думаю, что в какой-то степени это подтверждает наш основной тезис о том, что распространение контента по подписке является отличной моделью для подключения потребителей по всему миру к играм», - так прокомментировал сделку Microsoft старший операционный директор Netflix Грег Питерс.

Он отметил, что события в индустрии говорят о перспективности сервисов, предоставляющих услуги подписки на видеоигры. Как отмечает Glitched, Питерс, «очевидно, имел в виду сервис Microsoft Xbox Game Pass».

Издание отмечает, что в последние несколько месяцев Netflix погружается в индустрию видеоигр благодаря разделу Netflix Games в своем приложении. Раздел позволяет подписчикам сервиса играть в игры, созданные по мотивам популярных сериалов Netflix.

Питерс отметил, что в течение года в Netflix Games могут произойти изменения - речь идет о доступе к новым играм.

На прошлой неделе стало известно, что Microsoft договорилась о покупке одного из крупнейших в мире разработчиков видеоигр Activision Blizzard за $ 68,7 млрд. Закрытие сделки ожидается в 2023 году. После этого, как заявили в корпорации, Microsoft станет третьей по выручке игровой компанией в мире после Tencent и Sonу.

Сделка включает в себя права на франшизы Activision, Blizzard и King популярных игр - Warcraft, Call of Duty, Candy Crush и других.

Экономика,Грег Питерс,Netflix,Microsoft,
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