В Netflix оценили сделку Microsoft по покупке Activision Blizzard

Руководство Netflix прокомментировало покупку Activision Blizzard компанией Microsoft и рассказало о своих планах в игровой индустрии на 2022 год. Об этом сообщает Glitched.

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«Было интересно наблюдать за активностью в этой сфере. Я думаю, что в какой-то степени это подтверждает наш основной тезис о том, что распространение контента по подписке является отличной моделью для подключения потребителей по всему миру к играм», - так прокомментировал сделку Microsoft старший операционный директор Netflix Грег Питерс.

Он отметил, что события в индустрии говорят о перспективности сервисов, предоставляющих услуги подписки на видеоигры. Как отмечает Glitched, Питерс, «очевидно, имел в виду сервис Microsoft Xbox Game Pass».

Издание отмечает, что в последние несколько месяцев Netflix погружается в индустрию видеоигр благодаря разделу Netflix Games в своем приложении. Раздел позволяет подписчикам сервиса играть в игры, созданные по мотивам популярных сериалов Netflix.

Питерс отметил, что в течение года в Netflix Games могут произойти изменения - речь идет о доступе к новым играм.

На прошлой неделе стало известно, что Microsoft договорилась о покупке одного из крупнейших в мире разработчиков видеоигр Activision Blizzard за $ 68,7 млрд. Закрытие сделки ожидается в 2023 году. После этого, как заявили в корпорации, Microsoft станет третьей по выручке игровой компанией в мире после Tencent и Sonу.