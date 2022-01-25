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1 час назад

Минфин выступил против запрета криптовалюты

Минфин России не поддерживает запрет криптовалюты, заявил глава департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков в ходе конференции «Криптоактивы: все, что вы хотели знать о регулировании, но боялись спросить».

Минфин выступил против запрета криптовалюты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ведомство подготовило концепцию регулирования этой отрасли и ждет ответа от правительства по данному вопросу, сообщает РИА Новости.

«Первое, что нужно сделать, — это, конечно, нужно защищать интересы наших граждан, потребителей этих услуг, тех, которые покупают эти активы или используют криптовалюту в каких-то других технологических решениях. В этой связи, конечно, на мой взгляд, нужно регулировать, а не запрещать», — подчеркнул Чебесков.

Он отметил, что благодаря такому подходу появится прозрачность, которая позволит обеспечить защиту интересов россиян.

«Министерство финансов активно участвует в проработке законодательных инициатив с точки зрения регулирования этого рынка, и в свою очередь у нас есть подготовленная концепция регулирования, которую мы обсуждаем внутри Минфина и сейчас ее направили в аппарат правительства», — указал глава департамента.

Вместе с тем он отметил отсутствие у министерства и у правительства концептуального решения этого вопроса.

На прошлой неделе Банк России опубликовал консультационный доклад на тему криптовалют. В нем предлагался жесткий вариант регулирования этого рынка: введение запрета на большинство операций с ними в РФ, в частности, майнинг, выпуск, обращение, обмен. ЦБ счел, что массовая покупка криптовалют населением может привести к оттоку капитала из страны и ослаблению курса рубля.

25 января директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова заявила, что регулятор получил жалобы от граждан, которые приобрели оборудование для майнинга в кредит и теперь увидели для себя риски, связанные с тем, что майнеров становится все больше и рентабельность этой деятельности снижается.

Экономика,Елизавета Данилова,Центральный банк России,Минфин,РИА Новости,
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