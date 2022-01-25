Зеленского обвинили в финансировании России

Бывший президент Украины Петр Порошенко, обвиняемый в финансировании терроризма из-за закупки угля в неподконтрольной Киеву части Донбасса, обвинил нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского в "финансировании" России из-за закупки Киевом электричества в Белоруссии, энергосистема которой синхронизирована с российской.

Фото: CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины / CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины /

"Он (Зеленский - прим. ТАСС) с 2019 года купил на $3,5 миллиарда у Беларуси электроэнергии, финансируя де-факто страну-агрессора", - приводит во вторник заявление Порошенко украинское издание "Вести".

Видео дня

Порошенко также напомнил, что на российском телевидении демонстрируются сериалы, созданные украинской компанией "Студия квартал - 95", руководителем и совладельцем которой в прошлом был Зеленский.

Петр Порошенко является на Украине фигурантом уголовного дела о поставках угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса в 2014-2015 гг. Дело возбуждено по статьям "Финансирование терроризма", "Государственная измена" и "Создание террористической организации" Уголовного кодекса Украины. Порошенко грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без нее. В январе 2015 года украинская Верховная рада приняла постановление, которым признала Россию "страной-агрессором".

Белоруссия осуществляет поставки электроэнергии Украине в качестве аварийной помощи ее энергосистеме, сообщили во вторник в пресс-службе белорусского Минэнерго. В Минэнерго Украины утверждали, что Киев не будет возобновлять с ноября импорт электричества из России и Белоруссии, так как запасов угля для стабильного прохождения отопительного сезона достаточно и производители электроэнергии располагают финансовыми возможностями для закупки угля, в том числе импортного. Однако позже ведомство заявило, что запасов угля не хватает, и с 21 ноября Украина возобновила импорт электроэнергии из Белоруссии.