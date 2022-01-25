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29 минут назад

Зеленского обвинили в финансировании России

Порошенко обвинил Зеленского в финансировании России с помощью Белоруссии

Зеленского обвинили в финансировании России
Фото: CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины /CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины /

Бывший президент Украины Петр Порошенко, которого подозревают в государственной измене, обвинил действующего главу государства Владимира Зеленского в финансировании России через закупки угля и электроэнергии в Белоруссии, сообщает Vesti.ua.

Порошенко также напомнил, что на российском телевидении показывали сериалы «Папик» и «Сваты», снятые студией «Квартал 95».

«Он (Зеленский — прим. ред.) с 2019 года купил на 3,5 миллиарда долларов у Беларуси электроэнергии, финансируя де-факто РФ. Показывает сериалы уже этого, 22-го года, от "Папика" до "Сватов" низкопробных. Вместо этого нужно сконцентрироваться и мобилизоваться», — заявил бывший президент.

Ранее адвокаты Порошенко сообщили, что экс-президент не будет сотрудничать со следствием и давать показания по делу о госизмене.

Порошенко ушел с допроса

Напомним, 19 января Печерский районный суд Киева избрал для Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства, которая является самой мягкой в украинском законодательстве. При этом прокуратура просила арестовать политика или взять с него залог в размере 1 миллиарда гривен (2,6 миллиарда рублей).

Экономика,Владимир Зеленский,Петр Порошенко,Генпрокуратура РФ,
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