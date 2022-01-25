Зеленского обвинили в финансировании России

Порошенко обвинил Зеленского в финансировании России с помощью Белоруссии

Фото: CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины / CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины /

Бывший президент Украины Петр Порошенко, которого подозревают в государственной измене, обвинил действующего главу государства Владимира Зеленского в финансировании России через закупки угля и электроэнергии в Белоруссии, сообщает Vesti.ua.

Порошенко также напомнил, что на российском телевидении показывали сериалы «Папик» и «Сваты», снятые студией «Квартал 95».

«Он (Зеленский — прим. ред.) с 2019 года купил на 3,5 миллиарда долларов у Беларуси электроэнергии, финансируя де-факто РФ. Показывает сериалы уже этого, 22-го года, от "Папика" до "Сватов" низкопробных. Вместо этого нужно сконцентрироваться и мобилизоваться», — заявил бывший президент.

Ранее адвокаты Порошенко сообщили, что экс-президент не будет сотрудничать со следствием и давать показания по делу о госизмене.