США начали искать замену российского газа для Европы

«Мы взаимодействуем с нашими европейскими союзниками для планирования мер реагирования, в том числе обсуждаем с ними, как применять имеющиеся резервы энергоносителей, которые, очевидно, находятся на низком уровне в этом году из-за сокращения российских поставок в последние несколько месяцев. Мы работаем над тем, чтобы выявить дополнительные объёмы природного газа нероссийского происхождения в различных регионах мира — от Северной Африки и Ближнего Востока до Азии и США», — сказал американский чиновник.