США начали искать замену российского газа для Европы

США ищут альтернативные источники природного газа для Европы в разных регионах мира на случай «прекращения поставок из России», заявил высокопоставленный представитель американской администрации, имя которого не называется.
Об этом сообщает РИА Новости.
Как отметил представитель администрации, объёмы, наиболее уязвимые к «возможному военному конфликту», сравнительно невелики.
«Мы взаимодействуем с нашими европейскими союзниками для планирования мер реагирования, в том числе обсуждаем с ними, как применять имеющиеся резервы энергоносителей, которые, очевидно, находятся на низком уровне в этом году из-за сокращения российских поставок в последние несколько месяцев. Мы работаем над тем, чтобы выявить дополнительные объёмы природного газа нероссийского происхождения в различных регионах мира — от Северной Африки и Ближнего Востока до Азии и США», — сказал американский чиновник.
По его словам, альтернативные поставки «покроют значительную часть потенциального дефицита».
Вместе с тем он отметил, что США считают «менее вероятным» сценарий прекращения поставок российских энергоносителей по другим европейским маршрутам, но готовятся к нему.
«Газпром» ранее заявил, что запасы газа в ПХГ Европы и Украины находятся на исторических минимумах. Из хранилищ отобрано более 70% объёма газа, закачанного в летний сезон.