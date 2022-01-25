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35 минут назад

Белый дом: США ищут альтернативные российским источники газа для Европы

США ищут альтернативные источники природного газа для Европы в разных регионах мира на случай «прекращения поставок из России», заявил высокопоставленный представитель американской администрации, имя которого не называется.

США начали искать замену российского газа для Европы
Фото: Gettyimages.ruGettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметил представитель администрации, объёмы, наиболее уязвимые к «возможному военному конфликту», сравнительно невелики.

«Мы взаимодействуем с нашими европейскими союзниками для планирования мер реагирования, в том числе обсуждаем с ними, как применять имеющиеся резервы энергоносителей, которые, очевидно, находятся на низком уровне в этом году из-за сокращения российских поставок в последние несколько месяцев. Мы работаем над тем, чтобы выявить дополнительные объёмы природного газа нероссийского происхождения в различных регионах мира — от Северной Африки и Ближнего Востока до Азии и США», — сказал американский чиновник.

США задумали вытеснить российский газ из Европы

По его словам, альтернативные поставки «покроют значительную часть потенциального дефицита».

Вместе с тем он отметил, что США считают «менее вероятным» сценарий прекращения поставок российских энергоносителей по другим европейским маршрутам, но готовятся к нему.

«Газпром» ранее заявил, что запасы газа в ПХГ Европы и Украины находятся на исторических минимумах. Из хранилищ отобрано более 70% объёма газа, закачанного в летний сезон.

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