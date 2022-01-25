Суровее, чем в 2014 году: США о новых санкциях против РФ

Новые санкции, которые США намерены ввести по отношению к России при эскалации ситуации на Украине, будут более суровыми, чем в 2014 году, заявил высокопоставленный представитель Белого дома во время телефонного брифинга, пишет РИА Новости.

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«Когда в 2014 году мы ввели санкции, гораздо менее суровые, чем те, что мы рассматриваем сейчас, ограничения для иностранного капитала на работу в России привели к его рекордному оттоку, обесцениванию (российской) валюты до 50%, а Центральный банк был вынужден задействовать 25% своих резервов для защиты рубля», — сказал чиновник.

По его словам, меры планируется принять единовременно, а не поэтапно. Он отметил, что динамика курса рубля «отражает значительность экономических санкций, которые мы готовы ввести».

Один из шагов — новый экспортный контроль, который будет касаться стратегии президента РФ Владимира Путина в среднесрочной перспективе.

«Экспортный контроль лишит Россию того, в чем Россия нуждается и не может просто заместить», — отметили в администрации США.

В Белом доме подчеркнули, что на мировой рынок это повлияет минимально. Речь идет о лишении критически важной для России продукции, задействованной в развитии высоких технологий в таких сферах, как оборона, лазеры, сенсоры, судоходство, искусственный интеллект, роботостроение. При ответной реакции меры могут усилить, в том числе если Россия будет использовать поставки газа в качестве оружия.

Он также подчеркнул, что Евросоюз и США преследуют общие цели.